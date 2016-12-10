（中央社記者張謙香港10日電）在香港下屆行政長官人選陷於混沌不明之際，形象強硬的政務司司長林鄭月娥表示重新考慮參選，令情況峰迴路轉。



香港主權轉移以來曾出現幾名作風硬朗的女高官，當中有政務司前司長陳方安生、現任司長林鄭月娥和前保安局局長葉劉淑儀。



資料顯示，林鄭月娥於1957年出生，祖籍浙江省寧波市，擔任公務員至今有36年。林鄭月娥有5兄弟姊妹，她排行第4。中學讀書時，她就曾擔任學校的總領袖生，其後升讀香港大學，於1980年取得社會科學學士學位。



同年，她加入港府成為政務主任。



1997年香港主權轉移後，林鄭月娥曾任庫務局副局長，其後出任社會福利署署長，以及房屋及規劃地政局常任秘書長。



2004年，她曾被港府派往倫敦工作。



前特首曾蔭權於2005年上任後，林鄭月娥被調回港，2006年3月出任民政事務局常任祕書長。2007年7月，她由公務員轉為問責官員（等同政務官），出任發展局局長。



林鄭月娥擔任發展局局長期間，處理了多起爭議事件，包括拆遷具殖民地色彩的中環皇后碼頭、馬頭圍道舊樓倒塌事件，以及新界村屋僭建事件等。



在處理皇后碼頭拆遷爭議時，她曾親自到碼頭與阻止拆遷的保育示威者面對面討論問題。



為此，林鄭月娥的名聲浮上水面，被認為敢於處理棘手及爭議問題，且立場堅決果斷，其後被媒體形容為「好打得」，意即為人堅決硬朗，不容易低頭。



林鄭月娥的這種作風令她一度是問責官員中民望最高的一位。根據香港大學民意研究計畫於2012年4月進行的調查，受訪民眾對林鄭月娥的支持率達到73.8%。



林鄭月娥就是挾著如此高的民望，於2012年7月加入當時新任特首梁振英的班子，出任政務司司長，統領全港公務員。



2014年底香港爆發「占中」運動，林鄭月娥受命於梁振英，與律政司司長袁國強等人與「占中」學生領袖商談政改，但最終不歡而散。



自此之後，林鄭月娥的民望開始下降，支持度沒有之前那麼高。



林鄭月娥出任政務司司長以來，一直獲得梁振英重用和信任，而梁振英的作風也非常堅決和果斷，愈戰愈勇，兩人的作風頗為相似。



外界對梁振英的評價涇渭分明，喜歡的就喜歡，不喜歡就不喜歡，沒有中間派。與前特首董建華和曾蔭權相比，這是梁振英民望的獨特之處。



就泛民主派而言，他們不喜歡梁振英的一個理由，是指他獨斷獨行，不妥協，還批評他撕裂社會，因此一直阻止他競逐連任。



姑勿論北京方面是否重視泛民對梁振英的看法，但泛民的行動確實對梁振英的施政造成傷害，從而影響他在民眾心中的形象。



在梁振英宣布放棄連任後，社會上各黨派或政界人士都期望下屆特首可以圓融些，減少社會因各種政治問題而撕裂。



在這種期待下，「好打得」的林鄭月娥一旦決定參選，難免要面對相同問題，以免被指為「另一位梁振英」。1051210