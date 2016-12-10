梁振英不選特首後 香港政局暗潮洶湧中廣新聞網 (2016-12-10 15:10)
現任香港特首梁振英，昨天下午突然宣佈不競選連任，震驚香港政壇。在梁振英宣佈不連任之後，大家紛紛在預測，誰是下任香港特首的大熱門人選。
綜合香港媒體分析，如果依照民意，那麼目前以現任財政司司長「曾俊華」，和香港立法會前主席「曾鈺成」的呼聲較高；不過有消息指出，北京方面並不喜歡這兩個人；而在香港特首是「小圈子選舉」的情況下，只要北京不喜歡，能夠出線的機率就不高。
此外，與梁振英相比，現任香港政務司司長「林鄭月娥」的能力，一向被北京相當欣賞，因此如果林鄭月娥有意出馬，未必不會獲得北京支持；但是，另一方面，一向親北京不遺餘力的香港新民黨主席，也曾經擔任過香港保安局局長的「葉劉淑儀」，更讓北京放心。已經有消息傳出說，葉劉淑儀已經得到北京方面「開綠燈」，有可能在下個星期，就會宣佈參選香港特首。
（圖片取自網路）
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