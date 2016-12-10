梁振英不連任香港特首 中共稱尊重中廣新聞網 (2016-12-10 15:10)
香港特首梁振英昨天下午宣佈，他將不競選香港特首連任，消息傳出，多數香港民眾相當興奮，而大陸港澳辦則是回應表示說，梁振英「辛苦了」。
梁振英是第四任香港特首，也是香港從一九九七年，主權移交以來，第一個不尋求連任的香港特首。梁振英昨天表示，他是因為家庭因素，決定放棄參選。他也表示，北京方面對他的決定，表示「理解與尊重」；同時重申，滿意梁振英的表現。
中國國務院港澳辦公室，在梁振英發佈棄選聲明後半小時，發佈聲明稱，對於梁振英以家庭因素，決定不再參選下任特首，「深感惋惜」，但會「尊重他的個人決定」。
香港在梁振英主政期間，發生了二○一四年的佔中運動，以及今年年初的旺角騷亂；而一般港人對梁振英政府的評價，也都不高。
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