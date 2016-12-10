港政務司長林鄭月娥 考慮參選特首中央社 (2016-12-10 14:50)
香港政務司司長林鄭月娥說，由於行政長官（特首）梁振英棄選連任的變化巨大，她不得不重新考慮參選特首。圖為林鄭月娥10日出席活動。（港府圖片）中央社記者張謙香港傳真 105年12月10日
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