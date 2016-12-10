中共軍機再次穿越我巴士海峽 國防部全程監控中廣新聞網 (2016-12-10 14:10)
中共戰機又接近我國空域、穿越巴士海峽進行遠海訓練。國防部今天中午發出新聞稿表示，中共東部戰區空軍上午9點起，一共有各型機十多架，參與遠海訓練，由北向南穿越「宮古水道」。其中有電偵機等4架南下穿越巴士海峽，由南部戰區空軍殲擊機接應掩護，繞我南部防空識別區外，已經在下午1點10分返降結束演訓，國軍對此全程都有嚴密監偵掌握。
(照片引用自網路)
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