（中央社台北10日電）中國大陸三沙市旅遊局今天宣布，西沙旅遊航線新增一艘郵輪「南海之夢」號，預計12月底開航，研擬安排遊客在島礁上進行百公尺長卷簽名、升五星旗等活動。



新華社報導，「南海之夢」號航線為三亞至西沙永樂群島往返，與正在開行的「北部灣之星」號相同。



南海之夢號郵輪開航後，西沙郵輪旅遊航線上將運行兩艘郵輪，載客量將由300人增加至近1200人，便於更多遊客前往三沙旅遊觀光。



南海之夢號郵輪隸屬於中遠海運集團、港中旅集團、中國交建三家大陸中央企業合資成立的南海郵輪公司，最大載客量893人，初期計劃每月營運4至6個航次。



負責銷售的中國國旅（海南）國際旅行社有限公司相關負責人楊婷表示，這條郵輪航線除了沿途海上和島礁觀光外，還將在全富島、鴨公島、銀嶼島三個島礁上進行百公尺長卷簽名、升五星旗等。



西沙郵輪旅遊航線自2013年4月開啟破冰之旅，最初執航是海南海峽航運股份有限公司的「椰香公主」號郵輪。今年3月，椰香公主號因老化退出西沙旅遊經營，由北部灣之星號郵輪替代。



截至目前，西沙旅遊航線已開行郵輪121航次，接待遊客2.3萬人次。1051210