港特首選舉 政務司長林鄭月娥考慮參選中央社 (2016-12-10 12:35)
（中央社記者張謙香港3日電）香港下屆行政長官（特首）人選出現峰迴路轉，政務司司長林鄭月娥今天說，她會重新考慮是否參選。
林鄭月娥之前曾暗示將會離開公職，但她中午向媒體說，特首梁振英宣布棄選的變化非常巨大，她不能不重新考慮自己的情況。
她說，此刻並未作出任何決定，也沒有為下屆特首選舉作準備。
林鄭月娥說，她的決定可能會馬上引來外界批評，指她食言、以退為進、反口，但恐怕眼前的問題不是她個人的考慮，而是香港整體福祉。
她說，她會認真考慮參選，有決定後，就會交代。
林鄭月娥說，她考慮參選的因素有三點，一是參選是否有利於「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的落實；二是本屆政府的施政是否可以延續；三是要得到家人的支持和諒解。
林鄭月娥上月底曾暗示將會退休，不再擔任公職，令外界以為她不會參選特首。
此外，林鄭月娥今天說，她是早一天（8日）才知道梁振英不參選，對這項決定感到意外，但表示理解和尊重。
她又說，近幾年間，社會對梁振英不公道，對他是對人不對事，作出不公道的批評。1051210
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