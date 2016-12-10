（中央社記者張謙香港10日電）香港行政長官（特首）梁振英宣布不參加下任特首選舉，掀起香港對候選人的熱議和猜測，傳言滿天飛。但被點名的人選不是拒表態，就是「打太極」。



上屆特首選舉時，候選人包括梁振英早於9月即宣布參選，並展開選舉工程。



但下屆特首選舉即將於明年3月底舉行，現在已踏入12月，至今卻只有較有份量的前任法官胡國興表明參選。



為此，外界早前都預期梁振英將會競逐連任，且可能獲得北京方面支持，他卻突然棄選，令外界十分意外，也觸發政界熱議誰是下屆特首人選。



在此之前，政界及媒體曾提過的人選有政務司司長林鄭月娥、財政司司長曾俊華、前立法會主席曾鈺成、前財政司司長梁錦松和前保安局局長葉劉淑儀，並以林鄭月娥為大熱。



不過，即使特首選舉工程頗為緊逼，但上述各人一直沒有明言參選。上月底，林鄭月娥更暗示將會退出公職，令人覺得她不會參選。



至於曾俊華，媒體曾報導，他不獲北京中央支持。昨天，有親北京人士向媒體說，曾俊華曾在美國居住，北京方面不會信任他。



另據明報今天的報導，無線電視台昨晚引述北京權威消息表示，北京方面不支持曾俊華和曾鈺成參選。



但按照明報刊登的民調，在上述潛在的參選人中，目前以曾俊華的民意支持度最高，接著是曾鈺成、林鄭月娥、胡國興和葉劉淑儀。



身兼新民黨主席的葉劉淑儀正爭取黨內支持她參選，新民黨下週將召開大會，作出決定。



到目前為止，下屆特首人選仍然混沌不清，消息或傳言滿天飛。而上述潛在人選要麼拒絕回答記者提問，要麼「打太極」，始終不表態，令下屆特首選舉有點令人難以捉摸。。1051210