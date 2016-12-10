梁振英棄選 港媒：北京中央勸退中央社 (2016-12-10 10:40)
（中央社記者張謙香港10日電）香港行政長官（特首）梁振英宣布不參加下任特首選舉，有港媒認為，這是北京方面對他勸退，也有報章指宣布棄選的時間合適。
香港明報發表社評表示，梁振英表示棄選是基於「家庭理由」，但是相信更多人認為是北京中央盱衡大局之後，對他勸退，防止香港情勢向更壞景況滑下去。
社評指出，香港情勢確實惡劣，社會撕裂、政府施政不暢、「港獨」冒起等，就此，不能否定梁振英須承擔部分責任。
但社評強調，如果認為梁振英不連任，以上問題就會消失，那就未免太天真；香港前路走向，仍然不明朗。
香港星島日報的社論指出，梁振英宣布棄選，在政壇和社會引起錯愕，但他及早表明棄選，既消除了明年特首選舉至為關鍵的不明朗因素，也讓其他有志參選人士作出考慮，就時間而言是一件好事。
社論又表示，香港回歸後的3任特首，以梁振英的爭議性最大，由競選到執政都多風雨，比如社會經歷過「占領」運動、政改否決、「港獨」萌芽等。但梁振英在民生方面的努力是顯著的。1051210
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