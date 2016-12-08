灰熊前役在主場以96比91擊敗76人，對陣中前鋒「Z-Bo」Zach Randolph而言，這是一場意義非凡的比賽。

這不僅是他個人生涯第1千場出賽，也是他在感恩節痛失母親之後，首度回到NBA賽場中。當他上場時全場球迷都大喊：「Z-Bo！」表達對Randolph的支持和鼓勵。

「我聽見了他們的呼喊，這個城市、這支球隊、球迷都給了我很多很多的愛，這對我來說意義非凡。」Randolph表示。

該場比賽Randolph拿下了12分14籃板，全場16投5中，甚至還有籃外空心，顯然還在熟悉比賽節奏，但對Randolph來說，能夠回到球場就是最棒的事。

「最重要的是我回來打球了！」Randolph表示：「這是我母親想要的，她不會希望我成天傷心欲絕，我現在做的一切都是為了她。」

提及母親最喜歡看他何種表現，Randolph笑了：「她喜歡我充滿對抗性的打法，更喜歡看我打得相當粗野，這讓我每場比賽都很辛苦，但這都是為了讓她開心。」

「Z-Bo」再次表達了對於球隊以及球迷的感激之情：「我真的很感謝這個團隊，還有球迷所給我的支持和關愛。整座城市都在背後支撐著我，讓我不會因為悲傷而倒下。」