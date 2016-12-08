冬季聯盟／宋祐賢、尹大瑛開轟 韓職5連勝NOWnews今日新聞 (2016-12-08 18:09)
亞洲冬季聯盟今天由韓職聯隊在洲際棒球場面對日職東軍，韓職聯隊投打皆有發揮，打線共擊出15支安打，包含2發全壘打猛攻11分，加上投手李仁馥6局失2分，最終以11：3擊敗日職東軍，搶下5連勝。
日職東軍先發投手與那原大剛2局上就遇到亂流，單局就被敲出6安打、1保送，加上隊友守備失誤，遭韓職聯隊一輪猛攻狂掉6分，3、5局還分別被宋祐賢、尹大瑛轟出陽春砲。
與那原大剛5局，被敲12支安打，狂掉9分(8分責失)。成田翔、櫻井俊貴各投2局送出9張老K，展現壓制力。
韓職聯隊以宋祐賢與朴俊太都有猛打賞最好，宋祐賢還貢獻2分打點，最終獲選單場最有價值球員。
另外投手李仁馥也繳出優質先發，6局失2分連續拿下3場勝投，擺脫其他選手，獨自站上冬盟勝投王寶座。
韓職聯隊一波五連勝後，排名一路飆升至第二擠下日職東軍，更緊逼排名首位的日職西軍，追到僅1場勝差。
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