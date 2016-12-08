台彩盃／當老二不氣餒 劉丞皓敲首轟教練也吃驚NOWnews今日新聞 (2016-12-08 17:29)
台彩盃首戰，新北聯隊在中午對上屏東聯隊的比賽中以12：3取得關鍵一勝，避免在下午因敗給桃園聯隊而瀕臨淘汰，其中主打第2棒的小將劉丞皓表現亮眼，他單場2支長打、並選到1個四壞保送，打回4分打點，可說是贏球大功臣之一。
劉丞皓能打出這麼亮眼的成績，連總教練林鼎睿都大吃一驚，他表示，賽前將劉丞皓擺在第2棒，主要是要他來執行助攻角色，結果沒想到他卻在此役大爆發。
劉丞皓在5局上轟出1發2分砲，幫助球隊領先來到9分，賽後他害羞的表示，這其實只是他人生敲出的第1支全壘打而已，真的超開心的。
6年級的他是汐止國小的強棒之一，也是本屆汐止國小唯一獲選進聯隊的選手，他表示雖然要贏得台彩盃的冠軍不易，但仍記住教練的話，全力以赴、認真面對每一顆球，享受比賽的魅力。
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