2016金球獎即將在台灣時間下周一下午開獎，巴塞隆納球星Neymar力挺自家人，認為Lionel Messi才是2016年表現最好的足球員，而不是奪獎聲勢最旺的Cristiano Ronaldo（C羅）。

C羅2016年率領皇家馬德里贏得隊史第11座歐冠盃冠軍（歐冠賽史最多紀錄），回到國家隊戰場則是幫助葡萄牙國家隊贏得隊史首座歐洲國家盃冠軍，一年內拿到2座歐洲足聯的重要大賽冠軍，成為金球獎贏家大熱門。

Messi則是幫助巴薩擊敗C羅的皇馬完成西甲聯賽二連霸，並同時在西班牙國王盃衛冕，稱霸西班牙，不過Messi的阿根廷國家隊在美洲盃戰場再次於決賽不敵智利、鎩羽而歸，因此也讓他目前在2016金球獎的競爭上位居劣勢。

「我不知道最終誰會得獎，但是對我來說世界上最好的球員就是Messi。」Neymar受訪時說道。

「C羅很強沒錯，他多年來都維持世界一流身手，我對他有很大尊敬，但是Messi是唯一一位配得上金球獎的球員。」

Messi在2016-17賽季的各項賽事替巴薩打進了20球，9球來自西甲聯賽、10球來自歐冠聯賽；C羅則有著暫居西甲進球王的10個進球，不過他本季在歐冠戰場只有2球進帳。