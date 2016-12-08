新北聯隊在台彩盃本日首戰對上屏東聯隊，雙方此役開始都有些放不開手腳，但是隨著新北第4局狂敲8支安打攻下8分，瞬間拉開比數，加上劉丞皓錦上添花的2分彈，終場就以12：3提前「扣倒」對手。

雙方前3局戰情詭譎，新北在1局上就靠著對方先發陳瀚的5個四壞免費得到2分，不過屏東在隨後的3個半局都打下1分，反倒以1分領先新北。

比賽來到第4局，新北打線突然大爆發，單局狂敲8安逆轉比數，並就此拉開比分，加上劉丞皓又在5局上補上1發2分砲幫助球隊取得12：3的領先，比賽也在5局打完就提前結束。

賽後新北聯隊總教練林鼎睿表示，小選手們開賽都太緊張了，還好第4局開始終於展現了該有的火力，加上第2任投手王爵勳表現出色，能有效壓制對方的反撲，所才能順利的拿下勝利。