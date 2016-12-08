皇家馬德里28歲法國明星前鋒Karim Benzema今日在主場2：2戰平多特蒙德的歐冠聯小組賽中「梅開二度」打進全隊所有入球，同時達成生涯歐冠50進球里程碑，賽後獲得法國傳奇、主帥Zinedine Zidane稱讚。

「Benzema達成了歐冠50進球的偉大里程碑，我很替他高興，為此他付出了極大努力。」Zidane賽後表示。

Benzema的50進球追平了法國同胞、前兵工廠傳奇前鋒Thierry Henry，成為史上第6位能在歐冠戰場打進50球的球員，距離曼聯的荷蘭傳奇前鋒Ruud van Nistelrooy只差6球。

現役球員當中僅有皇馬隊友Cristiano Ronaldo（C羅）的95球、巴塞隆納Lionel Messi的93球比Benzema還多，歐冠歷史進球榜排在第3的是已經退役的「伯納烏王子」、皇馬傳奇中場Raúl的71球。