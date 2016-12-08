WBC／陳偉殷打不打經典賽 近期內有結果NOWnews今日新聞 (2016-12-08 16:39)
馬林魚隊台灣好手陳偉殷今天出席手錶品牌活動，他提到自己其實還是想打經典賽，但要看球團的想法，畢竟他今年球季也有受傷的狀況，加上明年他應該會是球隊先發主力球員，讓他也很為難。
陳偉殷是否加入中華隊會是中華隊在經典賽是否獲勝的關鍵，畢竟他是目前台灣唯一在大聯盟的先發強投，有他加入，中華隊如虎添翼。
不過陳偉殷覺得自己今年表現不很理想，他說：「覺得都對球隊沒有什麼貢獻，有點感覺不好意思。」
而中華隊總教練郭泰源一直強調不會把陳偉殷跟王建民調離５０人名單，陳偉殷到底會不會打？
殷仔說：「現在球團已經接受到訊息了，就看冬季會議後，近期應該就有消息。」
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上一則：陳偉殷挺兄弟受罰 鈴木一朗妙答
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