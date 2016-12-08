台彩盃首日賽事，賽前被其他球隊視為「大魔王」的桃園市少棒聯隊，第一天就展現強大的攻擊火力，在4取2的分組賽中，頭2戰都以大比分擊敗對手，確定取得晉級資格，不過總教練李政達對球隊的表現並沒有特別滿意，他表示小選手還是不夠穩定，仍要再加強。

打擊火力凶猛的桃市聯隊，這一次由龜山為主體，並集結中平、華勛、錦興等少棒的優秀選手，組成強大的強打聯軍，而在首日的比賽他們完全無愧於「暴力打線」美名，兩場比賽都以大比分擊敗對手。

第一場比賽桃園以9：0輕取新竹縣聯隊，下午的最後一場比賽又以8：1擊敗強敵新北市聯隊，展現國內難逢敵手的強悍實力。

不過總教練李政達對子弟兵首戰表現並沒有特別滿意，他認為選手有些放不開，有些該打的球，不敢放手攻擊，還需要再加強，希望藉由本次盃賽來好好調整狀態。