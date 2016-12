德甲「蜜蜂軍團」多特蒙德今日在歐冠小組賽最終戰於客場2:2追平皇家馬德里,讓他們在小組賽的團隊進球總數達到了21個,打破歐冠聯賽的小組賽階段最多進球紀錄。

原紀錄20球是由英超豪門曼聯(1998-99)、西甲豪門皇家馬德里(2013-14)、巴塞隆納(2011-12、2016-17)3隊共同保持,加泰隆尼亞巨人本季完成第2次小組賽6戰20進球創舉,但仍是不敵兇猛的德甲大黃蜂。

這21球當中以波蘭甲冠軍隊華沙萊吉亞貢獻最多,多特蒙德在客、主兩戰分別以6:0、8:4大勝,2戰進帳14球。

非洲足球先生Pierre-Emerick Aubameyang貢獻5球,是小組賽進最多球的多特球員,德國國腳Marco Reus4球緊追在後,日本國腳香川真司也有2球貢獻。

打進1球的有多達10名球員,分別是Marc Bartra、Raphaël Guerreiro、Sokratis Papastathopoulos、Felix Passlack、Gonzalo Castro、Julian Weigl、Ousmane Dembélé、Mario Götze、Adrián Ramos、André Schürrle。

Most goals in a #UCL group stage campaign ⚽️