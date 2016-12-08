德甲「蜜蜂軍團」多特蒙德今日在歐冠小組賽最終戰於客場2：2追平皇家馬德里，讓他們在小組賽的團隊進球總數達到了21個，打破歐冠聯賽的小組賽階段最多進球紀錄。

原紀錄20球是由英超豪門曼聯（1998-99）、西甲豪門皇家馬德里（2013-14）、巴塞隆納（2011-12、2016-17）3隊共同保持，加泰隆尼亞巨人本季完成第2次小組賽6戰20進球創舉，但仍是不敵兇猛的德甲大黃蜂。

這21球當中以波蘭甲冠軍隊華沙萊吉亞貢獻最多，多特蒙德在客、主兩戰分別以6：0、8：4大勝，2戰進帳14球。

非洲足球先生Pierre-Emerick Aubameyang貢獻5球，是小組賽進最多球的多特球員，德國國腳Marco Reus4球緊追在後，日本國腳香川真司也有2球貢獻。

打進1球的有多達10名球員，分別是Marc Bartra、Raphaël Guerreiro、Sokratis Papastathopoulos、Felix Passlack、Gonzalo Castro、Julian Weigl、Ousmane Dembélé、Mario Götze、Adrián Ramos、André Schürrle。

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