高管爆料 榮耀手機12月7日或有大動作北京新浪網 (2016-12-07 08:24)
在2016年的雙11，榮耀手機當天手機銷量達到22億。在12月6日，榮耀總裁趙明微博放出新品預告海報，海報暗示12月7日將會有新品出現，這次是突然發佈的消息，並沒有提前預熱。
趙明在微博上發文表示「關於未來手機，除了提升品質和參數，榮耀認為更需要從心出發，應需而變，成為人們走心的貼身伴侶。這種信念也驅動著榮耀不斷滿足人們對未來的好奇心，去創造不同，致未來。」除此之外還配了一張宣傳海報，不過並沒有透露具體信息。
從圖片來上可以看出，海報以浩瀚的宇宙加上黑色的背景作為總體設計，中間星球部分有一個大寫的字母「M」，底部為「致未來」三個字，並標明「12月7日」，網頁紛紛表示這就是新品發佈或揭曉時間。還有網友猜測為華為榮耀超級快充手機要來，也有網友猜測或為新系列手機，但由於目前掌握的信息並不多，還需等到答案揭曉。
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