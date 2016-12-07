這就尷尬了 蘋果因電子垃圾被罰45萬美元北京新浪網 (2016-12-07 08:27)
在今年的iPhone 7發佈會上蘋果展示了一套環保回收處理舊iPhone的方案，贏得了眾多環保人士和機構的認可。然而，萬萬沒想到的是蘋果卻因電子廢棄物處置不當被罰45萬美元。
據路透社消息，在2011年至2012年期間，蘋果在庫比蒂諾運行一座電子廢棄物粉碎設施，並且沒有通知當地的監管機構，而且還有金屬粉塵處置不當的情況。對此，加州環保署給蘋果開出了45萬美元的罰單。
據了解，在該處設施被告知存在問題之前已經處理了80萬磅廢棄物，並且蘋果沒有報告並跟蹤廢棄物的出口，也沒有將使用過的油容器標記為有害品。一直以來，蘋果都對外宣稱是世界上最環保的公司之一，不過這次環保事件讓蘋果有些尷尬了。
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