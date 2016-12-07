今天，Oculus Touch手柄正式出貨，盼望已久的用戶終於能夠用上專用的VR手柄了。另外，昨天Oculus 方面也公佈了Roomscale的空間需求，還教用戶如何配置攝像頭。

HTC Vive於今年4月份上市，原生帶有Roomscale空間追蹤技能，能夠讓用戶在一定區域內360度旋轉、行走；作為對比，Oculus rift則缺乏這一技能，只支持180度站立或者坐式體驗。

現在，這兩款高端VR都已經具備Roomscale空間追蹤功能，到底是HTC Vive的能力更強，還是Oculus Rift後來居上，我們一起來看看。如果你心急，想直接知道答案，那麼請直接看文章最後一部分。

Roomscale空間追蹤究竟是什麼鬼？

在問誰的Roomscale空間追蹤能力更強之前，還是先問問什麼是Roomscale吧。

Roomscale是什麼？它可以被認為是一種在一定範圍內追蹤你身體位置的技術，你可以在該區域中行走、移動、跳起來、爬行，在這個過程中，遊戲、感測器等等都不會和你失去聯繫。

Oculus Rift之前沒有Roomscale的時候，我們只在站在PC面前或者坐在電腦面前玩VR遊戲，它只有一個攝像頭執行追蹤任務，如果你移動了幾步，或者傾斜度太大了，攝像頭就不再能夠追蹤到你的位置。雖然Oculus Rift在沉浸感方面很強，但它缺了那麼一點自由。

那Roomscale是怎麼工作的？



HTC Vive的Roomscale空間追蹤功能主要是通過2個Lighthouse基站實現，這兩個Light House相當於兩個固定的激光發射基站，隱形激光會掃描整個房間，另外還要結合HTC Vive頭盔上布滿的光敏感測器一起工作，從而計算出用戶的位置和動作。

另外在，在安裝Lighthouse基站的時候，這兩個基站需要放在對角角落，這樣它們才能夠全方位追蹤用戶位置。

Oculus Rift原先只有一個攝像頭感測器，如果你購買了Oculus Touch，那麼你將獲贈第二個感測器，如此一來你就有了2個感測器。你將兩個感測器相對而放，Oculus Rift的追蹤範圍將更廣一些，你可以在房間里旋轉，伸出手，Rift都能追蹤到。不過，2個感測器還不夠，官方建議3個感測器才能獲得最佳體驗，也就是真正的Roomscale追蹤體驗。

感測器的售價大約是80美元，包含有一條5米的延長線。如果你擁有3個感測器，那麼你就可以根據官方建議來配置了：其中兩個攝像頭放前面（建議放在PC的兩旁角落），另一個放置於VR體驗區的後邊角落。

無論是HTC Vive還是Oculus Rift，產品的設置、搭建都不是一下子就能搞定的事情，從開箱到安裝完全部的東西，往往都需要1個小時。

Roomscale尺寸：Vive vs Rift

HTC Vive對空間的最低要求為2x 1.5米，根據遊戲的不同，空間的需求也會相應增大，如果你玩《Water Bears VR》，那空間需求就達到3×3 米。

Oculus Rift有三個支持Roomscale空間追蹤技術的尺寸，最低空間要求是2x1.5米，最大空間尺寸為2.5x2.5米，如果只使用2個感測器，那麼最低空間可減少到1.5x1.5米。

不過，Oculus Rift的線纜不夠長，因為Oculus Rift沒有接線盒，它直接插入電腦，繞過主機連接USB和HDMI，這樣一來，線纜就變得更加短，所以我們只能將第三個感測器往前移動一些。HTC Vive則沒有線纜問題。

Roomscale追蹤性能PK：Vive vs Rift

好了，了解完Roomscale追蹤技術和各自的配置之後，終於到性能的PK了。HTC Vive的追蹤表現幾乎不能挑剔，因為兩個基站的激光來回掃描，再加上Vive上布滿的感測器，實實在在能夠達到實時追蹤的目的，幾乎不會出現追蹤斷開的情況。

Oculus Rift在使用的過程中需要用戶多加註意一下，你想要把感測器放在最理想的位置，找到最佳角度，並且按照官方推薦距離擺設，這樣才能獲得和HTC Vive一樣的空間追蹤體驗。如果擺錯了，或者沒有設置好，那麼你可能會遇到追蹤斷開的情況。

最終勝出：HTC Vive

如果你想要比較出色的Roomscale 空間追蹤體驗，我們還是建議你購買HTC Vive，因為Oculus Rift設置起來確實有些複雜。而且，從價格方面來說，HTC Vive也更加划算，方便一些，因為799美元包含你全套所需要的東西，而Oculus Rift雖然售價只有599美元，但你還需要花費199美元購買Oculus Touch手柄，還需要80美元購買第三個感測器，加起來成本就更高了。