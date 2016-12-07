原標題：資本騰挪空間受限 險資舉牌遭嚴控

本報記者 何曉晴 廣州報導

狂熱舉牌的險資被當頭澆了兩盆涼水。繼證監會主席嚴厲發話之後，作為中小險資舉牌主力的前海人壽和恆大人壽緊跟著收到了監管層的紅牌。

「險資舉牌熱的過程中，的確是出現了一些值得思索的問題。如部分險資短炒類似於用資金實力坐莊。險資控股上市公司后，原來運作很好的管理層出走，這些都是負面的例子。」對於監管層連連發聲，好買基金研究中心研究總監曾令華表示。

「其實保險公司一直都有舉牌上市公司，只不過寶萬之爭之後逐漸讓大家看到個別企業的投資風格。由於舉牌風格激進，導致整個行業都陷入了風口浪尖，從個人角度來看，此類（企業）經營確實不夠穩健。」12月6日，北京一家大型保險集團人士坦言。

事實上，市場最關注的是，險資槓桿收購的資金來源和潛在風險等問題。

「如果保險公司資金來源及投資意圖，能隨著舉牌一起公開，可能相對較好。比如寶萬裏面的資金，舉牌如果使用自有資金或者長期資金的話，這些問題自然會不攻自破。」該人士進一步稱。

但隨著監管風向趨嚴，前海、恆大等人壽的資金鏈條或將面臨更嚴峻的考驗。

12月5日晚，保監會通報，由於前海人壽萬能險業務經營存在問題且整改不到位，保監會決定停止其開展萬能險新業務。同時，針對前海人壽產品開發管理中存在的問題，保監會責令公司進行整改，並在三個月內禁止申報新產品。針對互聯網保險領域萬能險產品存在銷售誤導、結算利率惡性競爭等問題，保監會先後叫停了前海人壽、恆大人壽等6家公司的互聯網渠道保險業務。

對此，東興證券分析師鄭閔鋼表示，在股票類投資上，險資存量騰挪帶來的資金量將可能非常小。

資本騰挪空間受限

東興證券統計數據表明，截至今年10月，保險行業可投資資產12.83萬億元，其中股票及基金類佔比14.42%，相較9月底僅上漲374.74億元。

另據上市四大險企（中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險）半年報數據披露，合計佔全行業可投資資產 46.20%的四大險企股票及基金類資產平均配置比例僅10.06%，遠低於行業平均水平（2016年6月為13.50%）。按這一數據推算，扣除四大上市保險公司后，其他保險公司股票及基金類佔比高達17.52%。

「考慮到11月保險公司股票資產佔比預計將高於6月水平，我們認為中小保險公司股票及基金類資產佔比在現在將顯著高於17.52%這一水平。」鄭閔鋼認為。「考慮到長期股權投資、優先股及其他權益類資產，部分保險公司已臨近或超過20%的監管紅線。因此其調升股票及基金類佔比動力有限，存量保險資產繼續向股票類騰挪的空間有限。」

以前海人壽為例，據21世紀經濟報導記者不完全統計，迄今其累計舉牌資金規模超過500億元以上，圍獵的獵物分別包括萬科A（000002.SZ），合肥百貨（000417.SZ）、南寧百貨（600712.SH）等。

與此同時，海通證券統計數據表明，2016 年 1-10 月，前海人壽萬能險規模為721億元，佔比高達80%。由於舉牌上市公司所的股權按權益法計入長期股權投資，若上市公司不分紅，則只能帶來賬面投資收益，並無實際現金流支撐。同樣，恆大人壽舉牌規模接近500億元，2016年1-10月萬能險規模達376億元，佔比高達91%。

顯然，監管趨嚴將使激進型險企流動性面臨較大壓力，其在二級市場進行資本騰挪的空間將變得十分有限。

值得注意的是，自今年下半年以來，富德生命人壽、華夏人壽、國華人壽等大部分中小保險公司萬能險月度保費持續負增長， 其在二級市場的舉牌能力和意願已明顯下降。

相比之下，包括中國人壽（601628.SH）、中國平安（601318.SH）、新華保險（601336.SH）、中國太保（601601.SH）在內的四大上市保險公司萬能險佔比很小，負債端聚焦於發展高價值率的長期保障和長期儲蓄業務，負債成本較低。資產端以固定收益類資產配置為主，強調資產負債匹配，基本不存在舉牌行為。

國金證券首席策略分析師李立峰預計，監管層連連出手，對市場的影響除了情緒上的震懾作用外，可以預計的是後續險資舉牌事件或將有所收斂。

價值投資或成主流

「監管層講話內容來看，可以從三個層面來理解。首先，監管層認可『合規的舉牌收購對提升上市公司治理能力有積極作用』；其次，監管層仍提倡機構投資者價值投資，低估值高分紅藍籌仍是積極引導的方向，投機、炒概念、炒殼等行為依舊是監管和重點打擊的對象；最後，監管層的表態更多強調『資金來源要合法合規』，且不要以『躲避監管，以損害廣大中小投資者利益』來做『套利』的事情。」李立峰表示。

從險資舉牌風格來看，亦分為激進派和價值派。前者的典型代表就包括了寶能系旗下的前海人壽與恆大系旗下的恆大人壽。

對此，深圳一家私募機構負責人稱，不論是針對萬科A的股權爭奪、針對南玻A的管理層換血還是梅雁吉祥（600868.SH）類公司的買入，寶能系和恆大系在市場情緒上均起到了助推器作用。

「雖然在滿足長期股權投資計入標準后可運用權益法入賬兌現較高一次性投資收益，但以此方法入賬的長期股權投資在未來可能面臨較大資產減值損失壓力。」該負責人說。「此外，保險公司的這一類動作將加大市場對短期投機的熱衷，如同在二級市場走鋼絲。」

相比之下，以安邦及陽光係為首的保險公司舉牌對象則主要是具備較高隱含價值的公司， 如在房價地價大幅攀升之下仍未施行資產重估的地產股；估值相對合理，市值200億以上，具有較高的現金分紅比例和較高估值安全邊際的藍籌股；股權結構較為分散的公司。例如中國建築（601668.SH）、吉林敖東（000623.SZ）、金融街（000402.SZ）等均符合這一邏輯。（編輯：巫燕玲）