來源：家電網

縱觀中國家電產業一路發展至今，現已逐漸趨於成熟期，然而成熟之後將面臨增長乏力。現階段各主流品牌佔據市場份額，旗下子品牌琳琅滿目，一些名不見經傳的品牌的生存空間早已被主流品牌掩埋。而各品牌主打的高端子品牌由於市場規模和佔比並不大，可以抵禦市場寒冬衝擊的影響，但由於高端化品牌具有研發投入大、時間久、重價值和門檻高等性質，即便能獲得高利潤回報，然而在研發創新能力未有大幅提升的當前，仍處於非盈利狀態。

一般子品牌的來歷分為四種。第一種是自創品牌，主品牌依靠子品牌搶佔市場份額，擴大市場容量，搶奪目標消費群體來實現細分市場，兩者區別在於後者定位明確，具有指向針對性，不再像主品牌一貫的籠統印象，比如創維的互聯網品牌酷開、康佳的KKTV、TCL為了與LG、三星搶佔市場推出的高端子品牌XESS量子點電視以及海爾為了搶奪高端消費群體而推出的卡薩帝； 第二種是兼并收購而來，如海爾對美國通用電氣家電業務的收購、海信收購科龍、美的對東芝白電業務的收購，以及三星對美國高端家電品牌Dacor和美國量子點公司QD Vision的收購；第三種則是租賃某一領域里市場份額佔比大和口碑好的品牌，藉此進入某一市場進一步深耕，此為租用品牌；第四種為授權使用，例如海信收購夏普墨西哥工廠全部股權及資產，也就獲得夏普電視美洲地區品牌授權使用權。家電廠商的高端化發展體現在細分市場上，各大廠商採取通過運營一個或多個子品牌并行的市場策略，瞄準不同的用戶群體，如海爾的卡薩帝系列在高端市場上攻城拔寨， 格力為推進國際化戰略推出了子品牌大松，以及創維旗下的酷開電視針對互聯網品牌以及年輕消費群體。

據外媒報導，松下電器計劃高價收購奧地利車用照明廠商ZKW，縱深布局汽車電子業務，松下旗下將新添一名子品牌。而與松下構成日本家電巨頭的東芝、夏普已分別被美的和鴻海收購，索尼公司方面近日也再次陷入資產變賣風波迫切轉型。過去幾年裡，索尼、松下和夏普等日企，紛紛通過出售的方式剝離旗下的PC、電視、冰箱等業務與資產。當下，正值日本電器企業集體撤退，中國傳統家電企業旗下子品牌矩陣已漸成規模，市場環境正好也給國內家電廠商提供了這樣的機會。

業內分析師表示，在中國家電企業通過頻繁的價格戰提升銷量、拓展渠道的殘酷競爭下，抱守著產品品質至上經營理念的日企逐漸勢微。

這些曾在中國市場被消費者視為品質、高端的電器品牌，如今被國內市場的價格戰打垮。諷刺的是，當價格戰無法再掩蓋創新缺乏的事實，中國家電企業開始收購戰敗的日企，從而轉戰高端化。

事實上，中國家電產業的高端化道路走得並不順利，當技術掌握在別人手中的時候，利用大筆現金流收購看似實現了全球化擴張，然而研發技術的過程中國企業尚未掌握。業內分析人士稱，家電企業應培養思考的能力，當你擁有思維能力，將不再為創新而憂愁。高端並非簡簡單單地收購、炒作概念、廣告營銷。一些行業人士認為，家電產品技術已經趨於完美並不需要做大的提升了，提高品牌影響力、做好品牌維護成為了品牌的發展方向。

值得注意的是，家電行業正陷入一個怪圈，雖然大肆收購兼并以及自創品牌，依託一些全行業一起狂轟亂炸的新技術，產品功能提升每年卻是少之又少，是產品真的趨於完美，還是沒有可以創新的地方了？

當創新遭遇滑鐵盧，標榜高端並不是萬能的。萬和電氣於上月公告稱，擬將所持有的梅賽思45%股權予以轉讓，合伙人和煦創投則徹底退出梅賽思。萬和在去年10月推出高端品牌定位的梅賽思，至今仍陷虧損泥潭。自2013年起，國內家電企業集體萌發高端化衝動。家電企業的高端化衝動背後是希望擺脫同質化低價競爭，但高端品牌不是一朝一夕能做成的，除了技術、品質上出類拔萃之外需要長期品牌積淀和打磨，國內家電企業需要耐得住寂寞。

近年來，三星、谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟等國際巨頭均涉足智能家居領域。中國廠商亟待在標準統一、技術研發等領域樹立核心競爭力。面對消費品領域的供給側改革，中國家電行業應該樹立「精品戰略」和工匠精神，高端體現在細分市場，那麼一款產品的缺點也會由此放大，細細打磨和沉澱，而非一味地進行概念炒作和追逐市場，讓用戶大失所望。目前，國內阿里、小米、360等互聯網公司與家電廠商正展開產業鏈的整合。這也意味著家電市場最終將走向全生態競爭， 家電市場將不單單局限於單一領域，而是成為智能交互家居生態的一部分。

面對家電消費升級的趨勢，大尺寸、OLED、4K、超薄、曲面電視，變頻、風冷、十字對開門冰箱，大容量、健康免清洗洗衣機，藝術化空調櫃機與wifi空調，這些代表高端化消費趨勢的產品在整體市場的滲透率逐步擴大。各家電製造企業都加大了高端產品供給，如海爾免清洗子母機、LG Twin Wash洗衣機、TCL水封艙免污洗衣機、三星品道智宴冰箱、博世家居互聯智拍冰箱、卡薩帝雲鼎空調、美的智能王空調、方太智能星魔方吸油煙機、西門子颶風吸油煙機等產品，即是本年度市場上的消費熱點。事實上，各品牌的同類型產品之間趨於同質化，功能相似，一些不必要的附加功能摻雜其中，用戶為了一個功能而交了另外99種功能的費用。

對於家電企業來說，布局高端子品牌，絕非單純為了高利潤回報，而是在面臨近幾年家電行業逐漸觸及天花板，家電市場增速降低，甚至出現負增長的情況下中國家電不得不轉戰的命運，高端與智能家居緊緊相連，關乎著未來的生存與發展空間。高端品牌對於眾多家電廠商來說仍處於虧損狀態，直到真正自主的創新和產品研發技術得以構建，低價戰將不再成為制勝法寶。

大多數家電企業的產品僅僅單純解決了用戶的最基本需求：質量穩定。目前的狀況則是，許多品牌在附加值和品牌價值上趨同，當一個新概念出爐，過於追求對市面上新產品的複製粘貼快速模仿，一窩蜂追求同質化，避免落後於市場，缺乏自品牌的驚喜感和創造力，抹去產品商標後用戶很難一眼認出它是誰家的產品。一個行業只有擁有了絕對的創新能力、市場判斷能力和獨立的原創性才不會被市場牽著鼻子走。大肆收購海外一流的企業和技術並不能完全解決中國自己創新的能力，技術仍然是外來戶口，而非本土自生。在家電產品功能嚴重同質化，技術創新遭遇瓶頸的環境下，中國家電業正在迅速與互聯網產業融合，與國際企業接軌，實現轉型升級。從當前種種信號來看，圍繞著高端家電改革的市場化重組大潮，在互聯網的衝擊下已然拉開帷幕。

中怡康總經理賈東升認為，目前整體家電市場處於產品持續升級階段，結構升級、差異化競爭成為大家電破冰取暖的新路徑。