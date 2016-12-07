多年來，Mac和PC一直都是勢不兩立的兩大陣營。而隨著Macbook Pro和SurfaceStudio的發佈，蘋果和微軟的對抗關係似乎又開始在高端電腦市場迎來了進一步升級。

蘋果Mac系列電腦一直屬於小眾化產品，使用的人較少。有些朋友給使用Macbook系列電腦的朋友打上「裝X」、「華而不實」等標籤，而使用MacBook的用戶卻覺得微軟系統又難用UI又醜，在此筆者理清蘋果Mac電腦和其他PC之間的幾個重要區別，以幫助讀者更清楚得選擇更適合自己的電腦。

價格區別

可以說，在相同的配置下，Mac電腦幾乎比其他電腦貴一倍。

蘋果官網報價

比如蘋果最近新推出的Macbook Pro筆記本電腦，低配版僅配備2.0GHz雙核Intel Core i5處理器，13英存顯示器，8GB內存，256GB PCI-E固態硬碟，無顯卡，而它的售價卻高達11488元。反觀同級別其他品牌筆記本，售價不會高於4000元，但買Macbook Pro的真的是人傻錢多嗎？

在不少人的潛意識中，將「配置」局限於了CPU、顯卡等幾個指標，而無視了網卡，鍵盤，屏幕，電池等等其他硬體參數。如果把「配置」局限於跑分或3D遊戲幀率等有限的幾個指標，那麼Mac系列自然是差一大截的。因為筆記本日常使用中會遇到的續航，穩定性，以及屏幕、鍵盤體驗之類的實際問題是「跑分」無法體現。

Mac經常作為靶子被提出來的主要原因是它有足夠的知名度，以及它根本沒低端系列。事實上微軟的SurfaceStudio比Mac系列電腦只貴不便宜。當然這裏筆者並不是無腦吹Mac電腦有多好，除了OS X系統、設計因素外，品牌溢價也是Mac電腦價格昂貴的重要原因之一。相信信仰，你就要為信仰買單。

Mac電腦和Windows電腦由於系統底層和設計理念的不同，差異性非常大。下面，一起來看看兩個操作系統的幾大主要區別。

(1)易用性

OS X和IOS系統類似，是一款沒有學習難度的操作系統，易用性較強。比如說刪除一個軟體，在Windows上需要打開控制面板，然後點擊卸載完全操統，對於新手來說，理解刪除和卸載是一件困難的事情。而在OS X上就非常方便了，，刪除一個應用就是到應用程序目錄下，把要刪除的程序(用戶看到的就是一個程序圖標，而不是文件夾)丟到垃圾簍就OK了，保持與刪除行為的語義一致。這樣的差異性在兩款操作系統上還有很多，比如安裝軟體選擇目錄，安裝驅動等。

(2)兼容性

當Windows 10剛推出時，嘗鮮Windows 10的朋友會抱怨兼容性差，不過Windows 10的兼容性還是遠勝於OS X的。在OS X上很多軟體都是沒有的，嚴格講這不叫兼容性。比如無法使用網銀，某些專業軟體不支持mac。

(3)遊戲娛樂性

由於Windows系統的普及程度較高，所以很多軟體和遊戲都是針對該系統開發，量和質都不是Mac OS X所能匹敵的。

(4)設計使用

有些朋友認為OS X系統更適合設計使用，其實這種看法是不正確的。由於很多人購買PC是追求的高性價比甚至是絕對低價，所以，它們在素質上是絕對趕不上精益求精的蘋果的，這也就給人造成了一個PC不適合圖形處理的印象。

並且，要打造一台媲美蘋果甚至是超越蘋果平台的圖形處理平台的產品，是一件比較麻煩的事情，對於很多進行圖形處理的人來說，還不如直接購買一款蘋果電腦來的簡單。所以大家普遍認為OS X系統更適合設計使用。

最後再來聊聊UI,也就是User Interface(用戶界面)。很多人認為Windows 10 UI醜到爆，而把OS X捧上天，這點筆者是不認同的。

Windows 10 UI

OS X

由於OS X在封閉性具有一定優勢，所以的軟體都是app store下載的，所以在秩序、簡潔性、對稱性上讓人覺得很舒服。所以客觀上講，如果你什麼第三方軟體都不裝，windows是有秩序美的。如果你覺得Windows系統比較醜，其實是因為微軟兼容性高，被亂搭亂建的第三方給毀的，所以在UI方面筆者個人感覺Windows 10的UI更勝一籌。

總得來說，極簡的系統邏輯，高度定製的系統，絢麗的界面效果，還有OS X集權化的管理，確實讓用戶很舒服。但是對於一些有特殊需求，或者說是專業的用戶來說，OS X有時所帶來的問題，也並不比Windows少。很多時候只不過是人云亦云罷了。

其實這是一個在產品設計上無法避免的問題，產品的封閉性越強，產品邏輯越簡單，所帶來的易用性也就越高，但是也會但是用戶的定製越不易，系統同質化越嚴重，這是無法避免的。當然Windows的定製化也不是說不高，只能說相較於OS X更靈活。

那麼，說了這麼多，到底該不該買蘋果電腦呢？

如果你是遊戲的話還是繼續用windows吧。如果只是辦公你倒是可以嘗試一下Mac。不是說Mac沒有遊戲，而是相對windows來說，特別是國內這個大環境下，windows遊戲還是更多一些。此外，IOS開發工程師、平面設計、視頻編輯等工作者使用蘋果電腦還是很有必要的。

當然，自己喜歡才是最重要的。如果你就是僅僅喜歡蘋果電腦的外觀，買回來就為了上網和裝X，那就買吧，適合自己的才是最好的。