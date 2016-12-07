原標題：黃、賭App泛濫調查：兩月吸金數千萬 匯元科技身影閃現

本報記者 陳寶亮實習生 肖達明 北京報導

短短兩個月時間，涉賭、涉黃App迅速泛濫，引發大量投訴，並且登上第三方投訴平台21CN聚投訴的榜首。其中，在21CN聚投訴平台上，疑是同一個遊戲運營方運營的金華扎金花、多金遊戲、齊齊樂遊戲等App在不到兩個月時間被投訴99次，涉及金額578萬元，人均損失約6萬元。有受害人告訴21世紀經濟報導記者，「同一個賬號，可以在這三個平台上登錄，而且他們運營模式一模一樣。」三個App上均主打鬥地主、扎金花、歡樂牛牛三類遊戲。

「9月以來，有1920人投訴涉黃、涉賭類App，涉及商戶69家。其中52家商戶使用微信支付，主要為涉黃類App收款，涉及投訴人1013名。17家商戶使用支付寶，涉黃涉賭各佔一半，涉及投訴人907名」，21CN聚投訴平台主編潘俊珺告訴記者：「10月、11月，21CN聚投訴有效投訴量1.1萬件，黃、賭類投訴佔比接近20%，屬於投訴量最高的類目。」

不過，據記者接觸的數十名受害人介紹，「金華、多金、齊齊樂，這些遊戲的受害規模遠遠超過這個投訴量，受害人接近400人，有很多在遊戲裡充值六七十萬的人沒去投訴，總幾千萬肯定是有的。」如果按照6萬元人均損失計算，該賭博遊戲涉及金額接近2400萬，其中一位受害人告訴記者：「有人輸了92萬，怕家裡人知道，完全不敢講。」

典型賭博遊戲

在正常遊戲產業中，每年消費上萬元的用戶已可視為「鯨魚」用戶。但在賭博類App中，月消費10萬以上的用戶比比皆是。在聚投訴上90多個投訴中，損失10萬以上的用戶佔比接近30%。記者接觸的受害人中，「3天輸了18萬」、「半個多月輸了20萬」者不在少數。

在2015年廣東省破獲的一起特大網路賭博案件中，國內最大的賭博網路每月有50萬會員投注，每月投注額超過4000億，這相當於2014年廣州GDP總額的1/4。

互聯網的隱蔽、高效、支付便捷等特性使得賭博產業迅速發展。不過，到目前為止，國內對於賭博網站的認定並沒有明確的法律規定。「一般具備『為賭客提供賭博場所或平台』、『通過抽頭漁利方式獲取非法利益』、『人民幣與虛擬幣自由兌換』，具備這三個特徵中的部分，即可認定為賭博平台。」 浙江騰智律師事務所律師祝靜告訴記者，「目前已生效案例中的賭博網站都是符合這些特徵的。」祝靜律師此前曾參與一案值5億的特大網路賭博案。

被投訴的齊齊樂、多金、金華等App，是非常典型的賭博平台。這些主打「真人棋牌」的遊戲平台，以1元=1金幣的方式充值且不設上限。每局遊戲中，平台從贏家手中抽取5%的所得。驚人的是，這類App還提供「提現通道」，以「齊齊樂遊戲」為例，該App允許用戶將遊戲幣按照1金幣=1元提現，提現額直接通過支付寶打入用戶賬戶，「100元以下提現手續費2元，150元以上提現收取2%手續費，只支持提現50元的倍數。」多金遊戲同樣如此規定。

一位此前從事博彩軟體開發的人士告訴記者：「整個博彩行業的軟體架構已經非常成熟，運營者可以清楚看到每個玩家的狀態。高明的運營者會通過操作整個遊戲走向來長期盈利，而低劣的人就可以操作每局遊戲、每個玩家的牌，這樣短期盈利更多。這種架構10年前大概10萬元買很多套，現在估計不用錢了。」

祝靜告訴記者：「存在機器人後台操作，也是賭博網站的重要特徵。國內一直打擊網路賭博，具備這麼多典型特徵的賭博網站已經挺少的了，很多都學會了規避。」

灰色產業中的匯元科技

當然，齊齊樂、多金遊戲的運營方也在規避，其主要方式就是藉助大量空殼公司、境外伺服器、新註冊公司藏匿身形。以多金遊戲為例，其域名「duojinyx.com」在監管部門查詢顯示「無備案信息」，其IP地址顯示在美國特拉華州。

到目前為止，尚無受害人能夠找到這些遊戲的實際運營人，即便報警、工商投訴也暫無進展。唯一有效果的線索是充值通道，在受害人的支付寶或者微信的賬單詳情上，可以看到這個網站的收款方。

雖然遊戲運營方幾乎「每天換一次收款方」，但大部分交易最終指向了天津璀璨星辰信息技術有限公司，21CN聚投訴上的90多個投訴也幾乎全部出現了天津璀璨。

需要指出，天津璀璨還出現在另外一個大量投訴案例中——一款名為「快播成人」的App，接近300多名消費者投訴該App用涉黃手段欺騙、誘導消費者充值，涉及金額147萬，資金均通過微信或者支付寶流入天津璀璨。

根據全國企業信用信息公示系統顯示，天津璀璨星辰的類型為有限責任公司（法人獨資），註冊資本為500萬元人民幣，北京匯元網科技股份有限公司是該公司的企業法人。匯元科技是一家在2012年獲頒中國人民銀行《支付業務許可證》的上市公司，自稱「中國支付第一股」。

需要指出，該公司旗下的另一家子公司北京馳匯友邦科技有限公司同樣也在諸如賭博App、色情視頻、兼職詐騙等事件中扮演收款方。記者致電匯元科技官方電話，其前台工作人員承諾轉交記者聯繫方式、採訪訴求至公關部門，但始終無人回應記者。

「線上二清」泛濫

據30多名受害人向記者提供的信息，在齊齊樂遊戲、多金遊戲、金華扎金花三款遊戲中，已經出現過20多個收款方，均由微信、支付寶提供支付通道。不過，遊戲幣的提現操作僅支持支付寶。

對於「提現」問題，支付寶回應記者稱：「匯元旗下公司具備《網路文化經營許可證》的相關資質，可以開展棋牌遊戲業務。但我們明確禁止將遊戲資金通過支付寶提現，且該遊戲平台不是支付寶的簽約商戶，是支付寶和合作夥伴進行合作的一個收單業務，合作夥伴把收單的介面開放給該商戶。目前，我們已通知所有合作夥伴停止與該商戶的支付寶收款業務。」

「現在，很多疑是『線上二清』的機構，在黃、賭等違法行業提供支付通道。他們先成為第三方支付公司的合作商，再違規開展業務，」一位銀行清算業務相關人士告訴記者：「這種『線上二清』屬於嚴打的對象，但卻很難發現他們。」

根據聚投訴平台提供數據，涉及微信支付的1013個投訴中，有327名用戶獲得退款，解決率約30%。涉及支付寶的872個投訴中，105名用戶獲得退款。需要指出，記者就上述多個案例諮詢多名律師，得到一致回應稱：「涉黃類消費，並不受《消法》保護。消費者可以通過起訴合同詐騙要求撤銷合同並要求退款，或者以受害人身份尋求公安部門以詐騙立案。」

微信回應記者表示，「商戶在入駐微信時，其工商登記資料，以及售賣內容是否需要特殊資質都會受到審查。其經營中的行為，會在用戶舉報和專項治理中受到清退。」受到投訴的商戶在入駐時審核符合資質，被用戶舉報違規行為後，已經受到清退處理。

螞蟻金服有關負責人稱，支付寶對涉黃涉賭商戶從來都是嚴厲打擊。但據了解，目前支付平台對於此類入駐商戶的事前審核主要集中在相關資質、資格的審理，由於其伺服器大多在境外，很難從源頭治理。且大多並非是支付平台的直接簽約商戶，使得監管更加困難。

記者截稿時，Andriod版齊齊樂遊戲、多金遊戲App上統計在線人數仍超過3000人。不過，記者測試，支付寶的充值通道已經被關停。

（編輯：林虹）