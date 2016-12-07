新浪科技訊 日期:12月7日早間消息，蘋果正計劃幫助用戶更方便地使用包含在有線電視或衛星電視服務中的視頻應用。

本周二，蘋果推出了新的統一登錄工具。iOS和Apple TV用戶只需一次輸入賬號，就可以立即登錄節目提供商的應用。此前，有線電視服務商的應用，例如HBO Go和時代華納有線，在首次使用時需要用戶輸入自己的服務提供商信息。

蘋果的支持文檔顯示，這一新功能目前只在美國推出，可以支持CenturyLink Prism、DirecTV、Dish、GVTC、GTA、Hawaiian Telecom、Hotwire、MetroCast和Sling等服務。

蘋果今年6月公佈了統一登錄功能，並於11月將其集成在tvOS 10.1和tvOS 10.2測試版中。目前尚不清楚，這一功能將於何時被推向國際市場。（邱越）