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根據 Tidbits 網站報告，一些全新 MacBook Pro 用戶表示，自己的設備會頻繁和意外的關機。報告中認為可能是通過 USB-C 介面連接的移動硬碟出現了問題。目前，蘋果拒絕對該問題評論。有用戶在嘗試將移動硬碟中的大量文件轉移至全新 MacBook Pro 時，遇到了意外關機的現象。

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與此同時，還有用戶發現，Time Machine 在後台備份至移動硬碟時，也會出現意外關機的現象。出問題的機器都是連接了多個移動硬碟，如果只連接一個移動硬碟，並不會出現問題。有用戶前往 Apple Store 后，並無法重現這個問題。蘋果可能在未來的 macOS 升級中修復這個問題。大家的全新 MacBook Pro 連接多個移動硬碟時，會出現意外關機的現象嗎？