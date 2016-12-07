新浪科技訊 日期:12月7日消息，據國外媒體報導，有人讀了一個電話號碼給你聽，你照著撥了這個電話。但過了十分鐘之後，你還能記得這個號碼嗎？雖然我們還沒有完全弄清大腦會儲存哪一類信息，但一項由威斯康辛大學麥迪遜分校的科學家開展的最新研究或許能為我們提供一些靈感。該研究指出，我們可以用磁鐵喚回一些早已忘卻的記憶。

工作記憶是指在短時間內記住重要信息的記憶，如撥打電話號碼等。此前研究人員認為，我們需要持續的大腦活動才能將這些信息保留下來。而該研究顯示，大腦會將不那麼重要的信息擱置到其它地方，通常用來監控大腦活動的工具是無法觸及到這些信息的。但利用磁鐵，我們或許能重新喚起這些回憶。這項工作找到了控制人類思想的新方法，因此或許有助於治療精神分裂症或抑鬱症患者。

「許多精神疾病都與缺乏自主選擇思考內容的能力有關。」威斯康辛大學麥迪遜分校的心理學教授、該研究的主要作者布拉德·波斯托（Brad Postle）指出。「這是我們首次對控制思考內容的機制展開研究。」

「許多精神疾病都與思考能力失常有關。例如，抑鬱症患者會陷入消極的想法中不能自拔；精神分裂症患者會出現幻覺，因為他們會注意到、並思索大腦中的『雜訊』信號，而精神健康的人則會忽略掉這些信號。我們目前的研究或許能讓我們更好地理解人們是如何控制思考內容的，或許還能幫助思維能力失調的人更好地控制自己的思維。」波斯托教授指出，大多數人的工作記憶實際上記住的內容其實比他們自以為記住的少得多。

「你自以為對各種事情了如指掌，這其實是你的意識所產生的幻覺。」波斯托教授說道。你在思考時也是如此。你總以為自己能同時考慮很多事情。但大量研究顯示，你實際上專心考慮的事情、即你隨時隨地都能清晰地意識到的事情，其實少之又少。」研究人員開展了一系列實驗，要求受試者利用詞語、面部圖片、運動方向等方式記住兩個代表了不同信息類型的詞條。

研究人員先是向受試者提供了一條線索，僅提示他們接下來會被問到的題目類型。這時，與原先的詞條記憶相關的腦電活動和血液流動便消失了。但接下來，研究人員告知受試者，他們接下來會被問到與詞條相關的問題。此時相關的腦電活動又重新活躍起來，說明這些詞條又成了他們關注的重點。

而除了提供線索之外，研究人員還可以利用其它方法喚回這些看似被遺忘了的記憶。他們利用了一種名叫「經顱磁刺激」（TMS）的技術，對大腦中與記憶該詞條相關的特定區域施加了電磁場，從而對該區域進行刺激。

「人們此前一直認為，要想不忘記某件事情，就要不停地刺激神經元。大多數大腦模型都是基於這一假設的。」波斯托教授指出。但在觀察人們記住事物的過程中，我們沒有發現任何與刺激神經元相關的腦部活動。在我們的實驗案例中，受試者還能喚回記憶，說明這些記憶並沒有消失。我們只是找不到它們仍保留在大腦中的證據而已。」但並非所有的記憶都被儲存在這一腦區。研究人員仍需要繼續分析大腦保留了哪些記憶、忘卻了哪些記憶。

「目前仍不清楚的是，大腦是如何決定哪些信息可以丟到腦後的，而且如果你短期內還需要這些信息的話，大腦又是如何讓你喚回這些記憶的。」波斯托教授指出。「我們用非常基礎的研究手段，取得了一些很有意思的進展。你可以想像一下，如果我們的工作能幫助人們控制自己的注意力，選擇自己思考的內容，從而解決一些由缺乏自控力引發的嚴重問題，那該多美好啊。」