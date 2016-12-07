繼11月資金鏈斷裂傳言風波后，樂視再陷裁員風波。12月6日下午，有消息稱樂視體育內部已決定整體裁員，幅度將達20%，其中智能硬體部門的裁員幅度將達到50%，樂視體育總編輯敖銘已提交辭呈即將離職等。

對此，南方日報記者第一時間聯繫樂視體育，其公關負責人回應確認裁員屬實，但比例並非外界盛傳的20%，整體裁員幅度在10%左右。上述負責人強調，「此次架構調整是正常員工組織優化，優化比例根據各業務實際經營情況而定，總編輯敖銘仍在工作中」。

受樂視體育裁員風波影響，12月6日午後樂視網股價跳水，大跌7.85%，收盤報35.8元/股。股價創9月22日以來新低。

業內認為，高歌猛進的樂視體育此次裁員調整「事出有因」，資金鏈缺口或是其最大原因。此前，包括樂視手機、樂視汽車等樂視旗下多項業務被爆存在資金鏈問題。

●南方日報記者 彭琳 實習生 柯超

進展？？

樂視體育以三大事業群取代四大業務板塊

記者從樂視體育方面了解到，12月5日樂視體育召開了管理層擴大會議，正式宣布新的組織變革和人事調整，成立新媒體及線上事業群、線下商業事業群和體育消費業務三大事業群，從而替代「賽事運營+內容平台+智能化+互聯網應用服務」四大業務板塊。

樂視體育方面表示，希望藉此能夠加快搶佔線上及線下的體育用戶入口，培育及促進中國體育產業的消費行為。

調整之後，樂視體育將其架構稱之為生態2.0版本。樂視體育創始人兼CEO雷振劍表示，「樂視體育未來將致力於精細化運營」。

業內認為，樂視體育結構縮編在意料之中。儘管樂視集團董事長賈躍亭11月7日接受媒體專訪時對樂視體育給予了很大程度上肯定，體育業務調整會相對較小。但經歷兩年多高速發展后，樂視體育的處境微妙。在多位投資人眼中，樂視體育無論在樂視體系裡還是在體育產業領域，都稱得上優質資產。然而樂視系整體資金趨緊，加上體育版權價格全面飆漲，樂視體育要保持高速增長，無疑被資金狀況左右。

此外，關於樂視體育高管離職的消息也是不斷傳出。此前有媒體披露，樂視體育總編輯敖銘將於12月9日正式離職，他加盟樂視體育僅7個月。對此，樂視體育公關相關負責人回應稱，「總編輯敖銘仍在工作中」。

分析？？

資金鏈缺口疑為裁員原因

業內認為，高歌猛進的樂視體育此次裁員調整「事出有因」，資金鏈缺口或是其最大原因。

樂視體育從2014年成立以來，擴張迅猛，員工數量2015年由100人猛增至700人，2016年繼續增至1000人左右。儘管樂視體育公關相關負責人向南方日報記者回應稱裁員幅度為10%，且屬於正常的員工組織優化情況。但據該公司內部人士透露，實際裁員比例是20%，有些部門比例甚至更高。

此前有媒體報導，因資金鏈緊張，樂視體育已採購的部分體育版權和讚助、入股合同面臨違約風險。此外，體育賽事運營業務頻繁受挫，樂視體育內部現在的態度是「收縮賽事」。

今年4月，樂視體育宣布獲得B輪融資80億元，估值達到215億元。但是仍然無法滿足樂視體育四大業務版塊的燒錢需求，樂視體育大規模的賽事版權投入佔據支出的絕大部分。據悉，在今年的對外宣傳中，樂視體育手握310項賽事版權。

而從今年11月以來，從樂視電視到樂視手機，再到樂視汽車，樂視正在經歷系列危機，資金鏈風波持續發酵。目前，樂視集團整體資金短缺，有分析認為樂視正從樂視體育調取資金，來彌補樂視汽車資金緊缺問題。

12月2日，美國內華達州州長布萊恩·桑多瓦和北拉斯維加斯市市長李約翰向媒體發表聯合聲明，回擊此前該州財政部長丹·施瓦澤對美國電動車企業Faraday Future（以下簡稱「FF」）及其中國戰略合作夥伴樂視汽車項目的質疑。隨後，FF官方發佈聲明稱，FF內華達工廠已順利完成第一階段的建設，並將於明年2月進入建設第二階段，量產車發佈在即。但對於這個量產時間，外界普遍持懷疑態度。

12年時間，樂視從視頻網站起家，擴張變成擁有七大生態體系的龐大企業。但就目前來看，樂視的生態板塊還是燒錢居多。「講故事、畫大餅」「PPT公司」「擴張過快」是近年來外界對樂視的普遍質疑。

賈躍亭在11月發佈的內部信中也承認，樂視擴張燒錢太快，樂視汽車前期投入巨大，陸續花掉100多億的自有資金。樂視「糧草」供應不及時，導致後勁乏力。對於未來發展，他表示樂視七大子生態將縱深發展，「非上市公司板塊業務要以經營為導向，上市公司要以實現全面盈利為目標。」

連線

艾媒數聚CEO張毅：

樂視確需縮減業務結構

艾媒數聚CEO張毅說，樂視體育的本次裁員與資金鏈緊張是有關係的，員工數量的減少直接反饋出一個企業真實的經營狀況。

當融資速度跟不上業務發展時，樂視最需要的是縮減業務結構，可以縮減手機、體育、雲這三大板塊，大力發展電視板塊，樂視體育的裁員就是縮減業務的體現。

通過調整業務壓縮經營成本，本質上可以看作是一種精細化的運營方式，以建設一個更加好的生態布局。但重組后樂視整個產業鏈布局還是會遇到不小的壓力，能否走出資金鏈困境主要看兩個方面：一是在調整之後，樂視體育能否快速產生效益；二是整個資本市場對樂視的信心是否迅速回暖。也就是說，需要內部和外部的共同合力才能幫助樂視解決資金鏈問題。