新浪手機訊 12月7日上午消息，來自國外網站sammobile的消息稱，明年三星的重要產品Galaxy S8也將取消3.5毫米耳機孔，使用USB-C介面實現充電和音頻輸出。

國外媒體稱：「我們可以完全證實，三星S8價格去掉標準3.5毫米耳機插孔。」

這意味，S8將使用單一的USB-C介面實現數據，充電，音頻傳輸等多種功能，如果不想用USB-C耳機，也可以使用無線耳機。

蘋果在去年的iPhone 7上這麼做了，引起很大爭議；在S8之前，中國廠商樂視也這麼做過，並成立了一個數字音頻標準協會，以示數字時代的來臨。

從結構上說，去掉3.5毫米耳機插孔可以釋放更多的空間給電池，或給手機一個立體揚聲器。

三星公司在上月以80億美元的價格收購了知名的音響技術公司哈曼國際，也許他們想在音頻上嘗試做更多的事。

據說Galaxy S8將在明年2月的巴塞羅那移動世界大會上推出，在Note7爆炸事件之後，S8是被寄予厚望的一款產品，三星也急需一款旗艦定位的新品來證明自己。（曉光）