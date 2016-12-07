曾風靡一時的智能生態模式，隨著尚未解局的「樂視困境」，受到來自市場與用戶的多重質疑。而取法線下，落到實地的「達寶恩」，則發力智能硬體體驗、推廣、銷售網路，整合代工供應鏈，提供資金與孵化服務，讓更多智能產品實現了商業變現。

最近幾年，智能硬體風潮興起，由概念化逐步走向商業化，並受到越來越多消費者的青睞。數據顯示，2016年智能硬體市場增速達到21.2%，預計2018年，市場規模將突破4000億人民幣。蛋糕看上去很大，吃到的人卻很少。截止2015年末，中國完成A輪融資的智能硬體公司接近300家，但完成B輪融資的僅20家，90%的初創公司停滯不前。供應鏈、渠道，是橫在智能硬體創業路上的兩座大山。

而曾風靡一時的智能生態模式，則隨著尚未解局的「樂視困境」，受到來自市場與用戶的多重質疑。與樂視取輕，構建互聯網故事的思路不同，達寶恩則為智能硬體提供體驗及銷售網路，代工廠和供應鏈，同時融匯資本與孵化服務。取法線下，落到實地的「達寶恩」，讓更多智能產品實現了商業變現。

打通銷售渠道

眾所周知，智能硬體屬於非剛需產品，想要給用戶最好的體驗，建立遍布全國的線下實體店是最直觀的。但現實的情況卻是，大部分智能硬體企業都是初創團隊，資金有限、缺乏經驗，開設實體店不太現實。因此，如今大部分的智能硬體企業都將電商作為主要的銷售渠道，寄希望於通過互聯網營銷打造爆款。

可就在今年4月，紅極一時的京東智能頻道突然被京東從首頁上撤了下來。在這上面曾覆蓋了42個品類，上千款產品，其中不乏佳明、大疆等一線品牌。如此龐大的電商流量仍然轉化不了銷量，據了解，曾有一款產品在京東智能眾籌期間獲得了2000萬的點擊流量，最後卻只賣出了500台，轉化率低至4萬分之一。

新潮炫酷的外表、強大的功能疊加只是營銷賣點，良好的體驗才是打動用戶購買的核心。消費者在線上只能看到冷冰冰的數據參數及圖片，產品設計者只能通過幾句簡短的評價了解用戶反饋，沒有互動，談不上體驗、說不上升級。

智能音響、手環、無人機……達寶恩所做的，就是將這些創新產品聚集起來，並根據門店輻射區域的不同進行展示、售賣。鄰近社區的門店以生活用品為主，位於商業中心的門店則側重於新奇、好玩。不過，達寶恩將智能硬體的範圍進行了拓展，只要是可以改善用戶生活品質的產品，都將其納入囊中。比如，VR虛擬現實頭盔、8軸無人飛行器、臻絡智能水杯、冰箱除味器等。

目前，達寶恩在全國18個城市開設了26家門店，單店SKU近800，涉及健康醫療、智能穿戴、智能家居、創新產品、女性、兒童共6個品類，預計到明年，門店數量將達突破100家。有了這個展示窗口，企業便可以投入少量成本實現門店銷售，一舉解決之前體驗難的問題。通過多種渠道，達寶恩最大化幫助上游廠家打開產品銷路，進而實現廠家資金的快速回籠。

鏈接供應鏈兩端

做智能硬體，供應鏈是繞不開的關卡，尤其是對於初創企業而言，缺乏經驗，沒有議價能力，供應鏈是痛點中的痛點。找不到供應商、供應商看不懂設計，生產跟不上互聯網更新速度……種種問題困擾著開發者。

以智能手錶為例，其生產環節需要10多家供應商，每家供應商都要根據產品特性調整生產線。不僅如此，由於產品大多處於研發階段，有許多地方需要完善，對代工廠會提出很多要求，且在訂單量少的情況下，生產成本很高。

達寶恩的做法是，把智能硬體開發者和供應鏈資源商連接到一起，將以往分散生產的單品聚攏起來，以量換價，降低企業的生產成本。一方面，對工廠生產提出要求，比如，要求廠家有組裝、測試能力，需要提供產品條形碼和二維碼等。另一方面，根據合作企業的多少，對生產數量給予一定的保證，最大程度降低由於信息不對稱所帶來的資源浪費。開發者可以在最短時間內找到合適的代工廠，依託平台，工廠也可以有源源不斷的訂單，一舉兩得。

當然，除了找尋代工廠，達寶恩還會為智能硬體創業者提供問題診斷、財務規劃、法律以及股權培訓等多方位幫助，並通過專業的工業設計人員和產品經理，針對性解決科創類產品無法落地進行商業化的問題。如此一來，只要硬體開發者擁有好的想法、設計，達寶恩可以提供生產、銷售、市場推廣、測評、品牌營銷等一系列環節支持。達寶恩力圖打造一個以用戶體驗為核心的智能生活立體中心，從根本上解決「創造者」的後顧之憂。

近年來，越來越多的團隊加入到硬體創新這個領域，他們在生產、設計環節得心應手，但對如何開發市場、拓展銷售渠道卻可能不太了解。而以打造智能生活體驗館為目標的達寶恩，則有效地解決了這個痛點。用戶通過達寶恩完成消費體驗，開發者通過達寶恩拓展銷售渠道，代工廠通過達寶恩提升接單量，這樣一個三方共贏的平台，在目前的情況下，或許是最好的模式。