Google AdWords體驗中心開展交流活動聚集人氣。南方日報記者 何建文 攝

最近，位於東莞東城的華南首家Google AdWords體驗中心與厚街一家照明企業在半年內達成第三次合作協議。在電子商務迅速發展之際，該企業之前在其他電商平台投入很多精力，但效果並不理想，然而，自今年5月正式續約谷歌后，這家製造企業在短短一個月之內收回了成本，這讓企業主對接下來與谷歌的合作有了更多期待。

作為外貿型製造大市，東莞製造蜚聲海外，近年來，隨著電商為代表的經濟新業態發展迅猛，東莞逐漸成為互聯網企業必爭之地。

人們發現，相比東莞其他鎮街，東城在聚集互聯網名企方面表現尤為突出，先後吸引了谷歌、浩方、奇虎360、阿里巴巴等巨頭相繼落戶。

產業集聚效應逐漸形成

「數據顯示，東莞2015年外貿進出口突破1萬億元，市場非常龐大，隨著東莞產業轉型發展進一步凸顯，東莞外貿進出口拓展勢頭依然強勁。正是看好這些要素，阿里巴巴來莞布局了。」

說這話時，鄭明（化名）所負責的阿里巴巴一達通企業服務（東莞）有限公司（簡稱「東莞一達通」）剛落戶東城不久。

作為全國最大的外貿綜合服務平台，一達通主要通過讓國際買家到平台上下單給供應商，並保證出了問題可以獲得提前賠付，從而吸引越來越多客戶愈意通過這種方式下單，推動東莞製造企業打開國際市場。

讓鄭明意想不到的是，短短一個多月時間，東莞一達通目前已跟傢具、包袋、鞋子、電子配件、矽膠等眾多行業建立起了合作關係，業務進展之迅猛讓他進一步看好東城的發展前景。

顯然，看好東城的不僅僅是阿里巴巴一家，翻看過去一兩年的新聞可以發現，在此之前，谷歌、浩方、奇虎360等互聯網名企都通過各種方式相繼聚集在東城。

Google AdWords體驗中心商務總監李聰介紹，體驗中心主要通過精準的廣告投放，將信息直接推送到客戶終端，把潛在的採購商引流到廠家官網，實現買賣雙方的對接。體驗中心將助力東莞製造企業迅速擴展海外市場，實現轉型升級。

與谷歌強強聯手的浩方集團，擁有中國跨境電商行業全球化營銷服務平台。該公司目前在東城設立了浩方雲網倉儲物流中心，作為浩方全國的集貨中心，倉儲面積達到1萬多平方米，入庫的跨境出口零售商品品類7萬多種，覆蓋全球70多條物流線路。

奇虎360不僅以東城為據點，將業務拓展到更廣的領域，同時注重將產業進行落地。位於東城中路的「新基地360互聯網產業園」，正是奇虎360聯合廣東新基地產業投資發展股份有限公司打造的力作，該項目定位為華南區互聯網產業集聚示範基地。

綜合比較優勢「一枝獨秀」

為什麼那麼多互聯網名企會選擇在東城布局呢？

對此，李聰表示，谷歌之所以選擇東城，首先看重東城的地理位置和相對優越的配套環境。

李聰介紹說，谷歌體驗中心設有東莞、北京、深圳三個分部，其中東莞為總部，20多名工作人員大部分是從北京和深圳招聘而來，大家對東城的工作和生活環境比較滿意。

新基地360互聯網產業園項目負責人楊禮書表示，他們希望打造東莞真正意義上的首個互聯網產業園，城市環境、公共設施、配套服務等條件必不可少，如此才能聚集人才，東城在這些綜合方面的比較優勢是很多地方短時間內難以比擬的。

「阿里巴巴的客戶在東城集中度比較高，足以證明東城綜合條件是不錯的。」東莞一達通的鄭明對於東城的認同同樣溢於言表。他說，從「深圳一達通」變為「東莞一達通」后，本地企業對此更加信任。另外，東莞政府方面很關注公司的成長，並給予相應支持，這是讓他感覺區別於以往的。

「互聯網名企青睞東城，與東城的城市基礎、產業業態、政策實施是緊密關聯的。」中山大學嶺南學院經濟學教授林江分析指出，東城位於東莞城市中心，能夠為優質企業提供良好的配套條件。優質企業立足於人才的集聚，而人才對周邊配套環境及條件要求較高，東城集中了城市的優質資源，在聚集人才方面有明顯的優勢。

來自東城官方提供的資料顯示，東城已制定科技創新、電子商務、文化產業的系列政策，每年安排3億元產業升級獎勵資金，重點發展電子信息、智能裝備、節能環保、新能源等戰略性新興產業。其中，由街道財政每年預算安排5000萬元專項資金扶持電子商務，目前已投資建設超3000萬元扶持產業載體。

目前，東城還在與海航集團、廣新集團、寧波高新區互聯創業電子商務有限公司（全球貿易通）等大型集團企業對接洽談合作，以圖增強互聯網產業的規模。

對此，林江表示，東城應該進一步乘勢而上，站在更高起點謀划好這些互聯網名企資源，為區域向更高水平發展培育新動能。

策劃：南小渭 統籌：黃少宏

采寫：南方日報記者 何建文

見習記者 陳啟亮