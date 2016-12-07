近兩年，在互聯網大潮的推動下，一大批互聯網創業者紛紛湧現。當資本寒冬來臨之後，又如泡沫一般在短暫的炫目之後紛紛死掉。難道互聯網創業的冬天真的到來了嗎？

人們的生活需要互聯網技術來降低成本和提高效率，但是互聯網創業也必將經歷一個擠出泡沫的過程。

「現在的資本冷靜很多，我們的估值降低了30%左右。」深圳八零讚電子商務有限公司輕生活創始人兼CEO天成表示，過去創業者只要打出一個概念就很容易拿到融資，而如今投資人需要看到你的銷售額以及未來增長的空間和方向。

深圳是中國最「互聯網」的城市之一，各種各樣的垂直電商、垂直餐飲、垂直服務等成為互聯網創業者的選擇。很多創業者已經意識到垂直化是目前互聯網創業的主流商機。

與此同時，不少創業者是互聯網與傳統行業的跨界專才。在他們看來，要想快速進入某個垂直領域，要先具備一個核心技能，才能開啟互聯網創業背後隱藏的紅利。

策劃統籌：劉麗 采寫：穆玉潔

1 線上營銷才是他們擅長的

一條條熙攘的人氣小巷，各色小吃店遍布其中。在旁邊人流稀少的創意園，5名年輕的大學畢業生開了一間名叫「吾泡woopow」的湘西泡菜店。

推開店門，最引人注目的就是站成一排的青花瓷大罈子，牆上掛著中式屏風掛件，屋頂藍色蠟染的布簾印著甲骨文。

「泡菜是湘西的特色小吃，在我的老家，幾乎每走幾步就能看到一家泡菜店。」創始人之一曹新明表示，傳承傳統文化、將家鄉味道帶給更多在異鄉拼搏的人們，是他們創立「吾泡woopow」的初衷。

創業4個月以來，「吾泡woopow」開設了公眾號和粉絲群，建立線上銷售渠道，吸引了很多喜歡網上購物的年輕消費者。所有喜愛「吾泡woopow」泡菜與文化的朋友，被稱作「泡友」。如今「吾泡woopow」的公眾號已經吸引了上萬的粉絲。

「創業之初，我們資金壓力很大，還找朋友借了30萬元。」曹新明說，之所以不選擇在鬧市區開店，除了因為產品主要走網路銷售的方式以外，另一個重要原因是希望能夠安靜地做好產品研發。

電商是眾多小資本創業企業的選擇，然而大趨勢不代表電商會一路順風。隨著越來越多泡沫的破裂，很多創業者已經意識到垂直化是目前互聯網創業的主流商機。

垂直領域的優勢在於專注和專業，能夠提供更加符合特定人群的消費產品，滿足某一領域用戶的特定習慣，因此能夠更容易取得用戶信任，從而形成品牌和獨特的品牌價值。

天成是一名80后大男孩，有趣的是，他所創立的輕生活品牌專注於女性衛生巾，涉及到產品的設計研發和營銷。

輕生活的誕生源於一次偶然，2013年，天成無意間得知女朋友一直有經期過敏的現象，了解后發現市面上的衛生巾存在很多需要改進的地方。

「隨著經濟的富裕，許多女性對生活品質要求越來越高，然而國內市場缺乏高端品牌，進口品牌卻又存在價格高、購買周期長、難以分辨真偽等問題。」8個月的研發之後，這款針對80后白領女性的衛生巾上線了，銷售渠道是淘寶網和微信。

「傳統的銷售觀念認為渠道為王，大部分投資人也認為我們的產品在線下銷售會更有市場。」然而，對天成來說，線上營銷才是他所擅長的，輕生活通過網路傳播的方式打造了一個新的品牌理念吸引用戶，形成品牌驅動力之後再進一步豐富產品和商業營運模式。

2014年7月上市至今，已經積累了將近2萬用戶。天成說，輕生活的用戶雖然不多，但是黏性非常高，也會重複購買。「等到我們線上的銷售量進入全國前三，就會到線下來開店，開拓更大的市場。」

2 圍繞著品牌理念服務一部分人

當然，做好垂直領域並非易事，「傻錢」越來越少，只有真正為社會創造價值的創業項目才能夠生存下去。

田翼強是一名連續創業者，他第一次的創業項目是手機App妝家（Makeup Gallery），是一個專業化妝造型師的線上預約平台。然而，他的第一次創業項目最終擱淺了。

當時，妝家團隊希望得到500萬元的融資，但在田翼強一次滿懷信心地推介后，卻遭到在場創業導師的眾多質疑。購買服務頻次低、用戶活躍度低等問題被投資者一一質問。田翼強瞬間像被潑了一盆冷水，面對質疑數度語塞。「當時受到一些雞湯的影響心態比較浮躁，總去趕場子路演並不能解決太多的問題，一心忙於融資，忽略了對自身的建設。」

此外，田翼強表示：「非常看好美妝的未來發展前景，是一個不錯的垂直細分領域，但由於我們三名男性創始人對美容化妝行業的理解深度不夠，很難在這個領域深入研究下去。」

只有充分了解用戶需求，才能避免掉進「偽需求」的陷阱。同樣是男性創業者做女性產品，輕生活線上有30多萬的粉絲用戶，團隊成員隨時會收集用戶提出的反饋意見，召開產品溝通會，針對用戶提出的比較集中的問題提供一些解決方案，再由客戶去測試這些方案。

「一個品牌不可能滿足所有人的需求，用戶的反饋並非照單全收，要圍繞著自己的品牌理念，堅持服務一部分人。」天成說，很多用戶反映之前的包裝盒不方便攜帶，經過考慮他們選擇了時尚的PU包解決攜帶問題，「如果還有人不能接受，說明在我們的品牌理念之下你不是我們的目標用戶，就可以放棄掉」。未來，輕生活會繼續把產品的差異化做得更明顯。

「吾泡woopow」在創業期間也曾遇到過質疑，泡菜的價格在同類產品中屬於中等偏高，很多顧客表示難以接受。曹新明解釋說：「我們對產品的品質有高要求，食材的進貨渠道經過嚴格的挑選，就連辣椒都是從老家運來的。」

品質保證說起來容易做起來難。創業初期，在採購蘿蔔的前一天遇到產地下冰雹，蘿蔔的產量銳減，導致那段時間蘿蔔的採購價直接漲了3倍。冰糖是製作爽口泡菜的關鍵，可是曹新明走遍了深圳的冰糖市場都找不到能做出家鄉味道的冰糖。當他了解到在廣州有一家合格的冰糖供應商后，驅車趕往廣州採購。「前期雖然都處於虧損的狀態，但為了保證最好的味道，我們從來沒有想過要在原材料上打折。在創業的過程中學會了精打細算，把錢花在刀刃上。」

與此同時，「吾泡woopow」也採取了一系列線上營銷措施，加深客戶對產品品質的認可。「我們要求產品一定保證衛生安全，泡菜的製作過程會在我們的公眾號上直播。」曹新明說，「泡友」會通過轉發微信公眾文章的方式傳播「吾泡woopow」的品牌。

不久前，「吾泡woopow」的團隊成員自己擔任主播，錄製了「冬吃蘿蔔夏吃薑」的養生節目，在「陌陌」上播出后，引發了網友的熱烈反饋。曹新明說：「這樣的方式不僅傳播了我們的品牌理念，也讓我們和顧客有了更多互動的機會，有利於我們更精準的定位客戶，把握需求。」

3 成為互聯網與傳統行業的跨界專才

如今，經歷過失敗的田翼強已經開始新一輪創業，以聯合創始人的身份加入了深圳眾米網路科技有限公司，著眼於數字化投資領域。2016年初，公司獲得了天使融資，團隊項目估值逾千萬元。9月，團隊首個信息服務平台「智秘網」正式上線，開始針對域名行業做深度行情分析。

隨著互聯網的飛速發展，創業者需要補足傳統行業的經驗知識，具有通識互聯網與傳統行業的跨界專才，才能更好捕捉下一波機遇。

饒一博是眾米網路的創始人兼CEO，專注於域名投資大數據分析，致力於將域名投資大眾化與證券化。同時他還是北京大學金融學碩士，有7年數學建模、演算法研究經驗。田翼強比較擅長的是市場運作，他通過撰寫原創域名行情文章和投資策略文章，3個月打造公眾號「域名搜搜」。

「第一次創業時，我們還不太懂得股權該怎麼設置，大家平均分。眾米網路採取合伙人制，非常符合現代企業的發展需求。」田翼強說，CEO把握公司發展的大方向，他的股權佔到公司的一半以上，非常有利於決策，其他合伙人根據每個人的能力和分工分配不同的股權，有利於激發成員的積極性。

「初創公司經濟壓力大，人力成本幾乎佔到啟動資金的80%左右。」田翼強說，在合伙人制度下，人力成本的支出也會得到控制，團隊按需招人，每個人都能獨當一面，有利於提高團隊的運作效率。

域名投資市場只是眾米網路的起點，未來公司將逐步涉足比特幣、債市以及股市等投資領域。田翼強說：「我們會根據對投資者歷史投資行為數據的分析，構建最全面的用戶投資畫像，再將與其相符的投資策略、投資信息、投資產品推送給投資者，為他們提供個性化深度信息服務。」

在創業初期，如果沒有對知識產權問題提起足夠的重視，就可能會給創業公司帶來損失和風險。互聯網創業企業無論主營業務是什麼，都和商標、域名的知識產權分不開。

田翼強表示，商標和域名的保護是創業初期需要最先著手的，即在確定品牌或產品名稱時即可以開始做。「互聯網創業企業公司名稱、產品或服務名稱、品牌及公司域名最好能夠相同或儘可能保持一致，因此線下及線上知識產權保護需要共同進行。」

「專利申請需要布局，需要一層層疊加，不是申請一次就一勞永逸。」不少互聯網創業者建議，在產品上線或銷售之前，請專業的律所或知識產權代理機構進行統籌規劃，以避免後續產生不必要的爭議或糾紛。