沒有發佈會 ZUK重磅新機12月7日京東上架北京新浪網 (2016-12-07 08:19)
傳聞已久的ZUK Edge最近又要有新動作了。12月6日上午，聯想集團副總裁常程在微博上稱「流行與永恆之間只差一顆匠心。明天（周三）下午3點京東，快來點讚」，配圖則是一部新機的宣傳海報，所以基本可以確定，12月7日京東將上架此前傳聞的ZUK Edge，而這次並沒有提前開發佈會，直接上架開賣。
之前就有消息表示，ZUK Edge正面會採用真正的無開孔指紋識別。據slashleaks和安兔兔提供的數據顯示，ZUK Edge擁有5.5英寸1080P顯示屏，搭載高通驍龍821處理器，配備4G/6G RAM+64G/128G ROM組合，內置3000mAh電池。支持快速充電技術以及Type-C介面，採用前置800萬像素與後置1300萬像素。運行安卓7.0系統，安兔兔跑 分上顯示16萬分。
常程近期連續發佈了兩張新機的海報，裏面出現了麥克風和裁剪布料的圖案，這可能暗示ZUK Edge在設計和揚聲器上有突破。之前的消息稱ZUK Edge價格為2699元，外媒預計ZUK Edge售價390美元，約合人民幣2682元，至於最終定價，大家12月7日就能見分曉。
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