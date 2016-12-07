家裡有寵物的朋友們想必都知道，為愛寵洗澡是一件非常鬧心的事情，因為它們可沒你想像的那麼聽話，不是上竄下蹦就是搖頭晃腦，主人們一隻手要拿著淋浴頭，另外一隻手還要時刻撫摸著，就差長出三頭六臂了，簡直忙不過來。然而出於對健康的考慮，主人們還是要經常性的關注寵物們的衛生狀況，定期為它們洗澡。

現在，國外有了一款神器，說不定能完全化解為寵物洗澡的種種尷尬。這就是Daniel Lentz設計的Aquapaw爪子形狀淋浴頭。它最與眾不同的就是：這款淋浴頭可以戴在手上，開關在淋浴頭上，只需要按壓中間的按鈕即可，單手可以完全掌控，使用非常的方便。

Aquapaw淋浴頭，出水口排列在中間，四周則是凸出的「梳子」，用它給寵物洗澡簡單多了，再也不會手忙腳亂，減輕不少負擔不說，主人們單手就可以完成控制出水淋浴和給寵物梳毛的任務，一舉兩得，省心便捷。怎麼樣，用它為寵物洗澡是不是方便多了呢？家裡有寵物的朋友不妨來一個！