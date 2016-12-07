唐文明（清華大學人文學院教授）

梁固本（著名律師）

在別人危難之時伸出援助之手，本來是做好事，但如果對方的經濟能力遠遠沒達到需要幫助的程度，捐獻者無疑會有上當受騙的感覺。羅爾事件一波三折，因為一次朋友圈的捐獻而引發的爭議和批評至今未絕。

朋友圈捐獻早已有之，與此相關的詐捐、騙捐等現象也屢屢發生，善心被利用，變成一些人斂財的手段，許多捐獻者在感嘆，朋友圈裡的捐獻，這事兒還能做嗎？

朋友圈捐錢

可補公益之不足

其實在過去，關於公益的討論、爭論一直就有，很多人認為，公益應該有規則約束，有可信任的程序，有專門的公益組織和機構，有完善的法律規則等，才不會讓愛心唐捐，讓好事變成壞事。

此次的羅爾事件，也有類似之處，許多人覺得把錢捐給了一個不需要捐款的人，所以是上當受騙了。甚至因此覺得朋友圈捐款再也不能信了，這種想法可以理解，但不應該讚同。

隨著技術的發展，信息傳達的速度變得更快了，這是好事，隨之而來的是，一系列相關的領域也都發生了變化，比如公益這件事情，以前要一對一地直接幫助那些需要幫助的人，並不容易，首先你很難得到他們的信息，其二捐助的過程也更複雜且漫長。在以往，更多時候，是公益組織、慈善機構在做這些事情，但信息時代之前的程序，必然存在著速度相對慢、範圍不夠寬廣等問題。也就是說，如果一個是急需要幫助，真的十萬火急，但通過公益組織、慈善機構，未必就能及時地獲得救濟。

互聯網時代，這種問題被新的技術改變了，互聯網速度奇快，傳播的時間極短，效率極高，且無遠弗屆，幾乎沒有不能達到的地方。互聯網上的公益和慈善，毫無疑問可以補傳統慈善事業之不足，它省去了中間環節，可以讓那些真的非常急迫的需求，在最快時間里得到救濟。不失為一個很好的救急辦法。

所以，朋友圈裡的捐款，仍舊可以做，也應該鼓勵人們之間互聯幫助的精神和品格，這彌足珍貴，不應該懷疑。

當然，屢屢發生的詐捐、騙捐現象，也告誡人們，付出愛心，需要理性，不要一看有人募捐，就著急掏錢。固然，廣發善心不掏錢，不算慈善，但光掏錢，不管錢有沒有幫到該幫的人，也不能算完全的慈善。所以我想，應該鼓勵人們的慈善之心，同時也提醒人們，在付出愛心的時候，稍微加以鑒別，不要不分真假地掏錢。

在今天，朋友圈裡的許多人，其實都不是朋友，尤其是轉發而來的信息，真真假假，很難辨別，但這不是慈善的問題，而是信息傳播本身的問題。這對傳播者和接受者來說，都提出了一定的要求，樹立理性的態度，有一點兒鑒別的常識，是有必要的。尤其是發達網路時代，有很多專門的營銷手法、營銷機構，他們研究人性的弱點，很容易達成他們的目的，有時候一篇煽情的文章，就能夠轟傳天下，換來無數的同情、支持、甚至是捐款，這時候，理性的態度無疑就非常可貴。

當然，還有一種情況，朋友圈裡真的有相熟的朋友需要幫助，能夠確定信息的真實性，這時候，就不要猶豫，能幫一分就是一分，而不是說，我幫你申請救助基金之類的，那樣就太冷漠了。

理性、不盲目、不失惻隱之心，這都是慈善所需要的。從前人們依賴公益、慈善組織和機構，是因為個體的力量太小，依靠專業的機構，可以更好地幫助身處困境的人。今天，我們在朋友圈裡幫助別人，則是技術的力量，使得個人可以輕鬆地做到以前需要花大力氣才能做到的事情。

這就是社會的進步，傳統的公益、慈善方式，是普遍化的、精英化的方式，今天的朋友圈助人，則是小型的、熟人間的幫助。而且，如果真的知道對方需要幫助，那麼通過朋友圈無疑效果更好，更快。

無規則慈善

或引發更大悲劇

任何時候，憐憫之心、助人之心都是可貴的，都是需要的，樂於助人，永遠都不會被否定。尤其是不應該因為出現過騙子，就拒絕幫助別人，這無疑是因噎廢食的行為，不值得提倡。社會永遠需要愛心，人們也永遠會崇尚愛心。

但是換一個角度來說，信息發達的時代，更多的平台、渠道可以傳達信息，有困難的人獲得幫助的機會大了，但騙子也多了，尤其是在相關的法律規則還不足夠健全的時候，受騙上當的人難免就多。

這樣的情況下，需要的是儘快建立完善的規則。首先，那些公共平台不能沒有任何程序地發佈這樣的信息，應該把發佈信息看作是一種擔保行為，而且是有法律效力的擔保行為。我們知道，傳統時代，媒介發佈信息，如果是虛假的，那麼它需要承擔責任。但是互聯網時代，規則尚未健全，大量的虛假信息，不受約束，被隨意發佈出去，即便是因為一些特殊的原因而暴露出來，也幾乎沒有什麼責任。

比如騙捐的問題，那些發佈信息的人幾乎不受懲罰，甚至行騙的，往往也是退還了事。但這樣真的就結束了嗎？我們覺得不應該。我們僅說發佈信息的公共平台，如果它被查明是被利用了，自身並不知情，那也應該承擔民事責任，公開道歉、賠償，如果是故意利用平台騙人，甚至和受捐者實現串通，就應該接受法律的懲罰，如在退還之外，還要承擔一定比例的罰款，構成刑事犯罪的，還應該追究他們的刑事責任。

如果真的有罰款的機制，那麼這些罰款完全可以成立一個懲罰性的公益基金，一方面本身可以進行慈善事業，另一方面則監督網上的各種募捐行為。

我們知道，互聯網的募捐和以往不同，以往的慈善救濟，大部分由相關機構完成，他們會調查被捐助者的情況，到底需要多少捐助，捐款的使用情況如何等，對於違規的現象也有相應的監督、懲罰機制。但互聯網上目前還缺少這樣的程序和機制。尤其是，互聯網的傳播範圍遠遠大於以往的任何媒介，一個人可能需要10萬，在網上可能獲得100萬甚至幾百萬的捐款，怎麼看待這樣的現象，也是一個問題。

羅爾事件仍在發展，目前還難有定論，但從另一方面看，它其實提出了許多新的問題，比如說誰有資格發起捐款的問題？什麼人可以發起，什麼人不能發起，應該有法律標準。富人是否就不應該接受捐助，如果不應該，多富才算富？我們常常說雪中送炭，但是一個人怎樣才算在「雪中」，大雪紛飛的時候，他有一幢有空調的別墅算不算？他有一間可以遮風的房子算不算？還是說一定要身處野外赤身裸體才算？如果有法律的標準，那麼我們就很容易判斷，羅爾究竟應不應該接受捐助，如果沒有標準，爭論就很難有結果。

我們常常能聽到各種各樣的人、各種各樣的場所在提醒我們「不要相信陌生人」，這可能是出於好意，但我想，這不是一件好事，它說明我們的社會，人與人之間的信任正在喪失，我們需要和想要建設的，是一個可以相信陌生人的社會，可以隨便在網上捐錢而不會捐給騙子的社會，不是處處提防的社會。

所以，必須加快建立更完善、更有效的規則，使人們可以互相信任。如果不能，一次錯誤的捐助，將會讓本來就脆弱的信任，徹底破滅，這才是最大的危險，也是最值得擔心的悲劇。

●主持人說

捐錯了又怎樣？

騙捐的現象，不是朋友圈獨有，只是原本現實中的故事，轉移到了網路上而已，許多年前，網上就有段子：「遇見要錢的給他點兒飯，遇見要飯的給他點兒錢」。看起來似乎是無奈之中的聰明，其實充滿了市儈和詭詐——從什麼時候開始，我們連表達惻隱之心的方式，都充滿了算計？這難道不是最大的悲哀嗎？天真而又善良，難道就應該被恥笑嗎？捐款被騙，就應該懊惱、後悔、發誓再也不相信美好了嗎？

很多人習慣引用托爾斯泰的話，「我不是施捨給某個人，我是施捨給人道」，這個故事中學生都知道，但對於慈善無數的質疑和爭論，恰好說明，許多人並沒有真正讀懂。

孟子認為惻隱之心是人的天性，與生俱來，不教而有。但僅有惻隱之心，顯然不夠，只靠心裏想，絕不能幫助人，只有真正付諸行動，才是善舉。所以，行動是善的根本，沒有行動，善就無法體現。

那麼，當善行遇到惡意的時候，究竟該怎麼辦？我想，善行是沒有錯的，騙子行騙，是騙子的錯，不是行善者的錯。防範騙子，我們需要制定更加完善的規則。同時，鼓勵善行，我們應該有更寬容的胸懷，即便捐錯了，又能怎樣？

本版主持 周懷宗