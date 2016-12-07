在 XPS 13 這種採用微邊框設計的筆記本大獲成功之後，戴爾再次將微邊框的設計延續到其它系列的產品中，燃7000超燃版就是戴爾在微邊框設計上的一次全新嘗試，14英寸屏幕，硬體上搭載了 Intel 最新第七代酷睿處理器，更全面升級配置8GB大內存， 256GB SSD硬碟，結合其內置的 Intel HD 620 核芯顯卡，性能更燃。

外觀丨雙面金屬機身 微邊框設計最搶眼

戴爾燃7000 14英寸超燃版的做工和設計是否有稱得上它相對高端的定位呢？ 戴爾燃7000 14英寸超燃版機身外殼和底面均採用金屬材質，本次我們評測的為金色版本。機身外表面擁有磨砂質感處理，手感相當細膩，同時邊角處還擁有鑽石切割工藝，倒角設計不僅非常醒目，而且手指過渡平滑，沒有任何的剌手的感覺。

戴爾燃7000 14英寸超燃版最大的特色就是採用了微邊框的設計，14英寸版戴爾燃7000 14英寸超燃版屏幕左右上三邊寬度僅7mm，有著極高的顏值。同時，採用窄邊框設計的戴爾燃7000 14英寸超燃版相比同尺寸機型體積更小，讓14英寸的機身與其它13英寸機型相仿。本次測試的戴爾燃7000 14英寸超燃版配備了一塊14英寸顯示屏，屏幕解析度為 1920×1080 全高清級別，IPS材質，通透性較高，色彩飽滿，可視角度較廣，可以應對日常影音娛樂、辦公等需求。

機身底部的設計相對簡約，並且延續了戴爾靈越的風格，底部加入了「inspiron」靈越的英文印刻，同時散熱進風口的設計也十分簡約，並擁有長條形腳墊。此外，戴爾燃7000 14英寸超燃版的揚聲器被設計在機身底部左右底角，經過試聽，該機揚聲器音量夠大，低音出色，聲音效果理想。

細節丨鍵盤手感較佳 腕托手感十分細膩

戴爾燃7000 14英寸超燃版配備了一塊全尺寸孤島式鍵盤，鍵盤表面採用了類膚質圖層，手感相對細膩，並且具有微弱的摩擦力，讓手指放上去的感覺恰好。敲擊手感方面，這塊鍵盤鍵程適中、按壓力度較輕、回彈手感清脆，打字的體驗還是十分理想的。同時，戴爾燃7000 14英寸超燃版的鍵盤還擁有背光燈，支持2級亮度調節，可以十分方便在弱光環境下使用。

此外，戴爾燃7000 14英寸超燃版還配備了一塊大面積的一體式觸控板，觸控板表面打磨精細，手指滑動阻尼感適中，且按壓力度和回彈感受都非常舒適。當然，這塊觸控板也支持多點觸控，與Windows 10操作系統結合可以帶來更加出色的使用體驗。

機身介面

介面方面，戴爾燃7000 14英寸超燃版機身左側擁有電源介面、RJ-45 網線介面、HDMI 介面、2個USB 3.0 介面以及 3.5mm 耳機麥克風介面。

機身右側，擁有 SD 卡插槽、USB 2.0 介面以及安全鎖孔。綜合來看，整機的介面種類齊全，數量上也較為理想，日常使用基本夠用。

其它細節

由於該機屏幕左右上邊框較窄，該機的攝像頭只能放置在屏幕下方，不過大家不用擔心拍攝角度的問題，因為攝像頭具有斜向上的拍攝角度，讓拍攝到的畫面與你的頭部位置相吻合，並且攝像頭在中也能盡量避免雙手打字時影響到攝像頭畫面的尷尬，因為在打字時雙手往往很少觸及到中間區域。

性能丨i5-7200U提升明顯

戴爾燃7000 14英寸超燃版搭載了 Intel Kaby Lake 架構 i5-7200U 處理器，其採用雙核心四線程設計，性能出眾。戴爾燃7000 14英寸超燃版更配備了 8GB 內存和 256GB SSD 固態硬碟，容量更大、響應速度更快，可以同時運行更多程序，滿足你的日常所需。

處理器基準測試

戴爾燃7000 14英寸超燃版配備了最新的Intel第七代 Core 處理器，本次測試的處理器型號為：i5-7200U，其採用 Kaby Lake 架構 14nm 工藝製程、雙核心四線程設計，主頻為 2.5GHz，睿頻可至 3.1GHz，內建 Intel HD 620 核芯顯卡，整體 TDP 為 15W。

關於它的性能，通過Cinebench R15軟體進行測試，測試的多線程成績為327cb，單線程成績為123cb。通過跑分我們可以看出，i5-7200U較尚上代i5-6200U提升約9.82%，同時較上代i7-6500U差距約3.83%，性能提升明顯。

圖形處理器

戴爾燃7000 14英寸超燃版搭載了 Intel HD620 核芯顯卡，其集成於 i5-7200U 處理器中，發熱低、功耗也低，給戴爾燃7000 14英寸超燃版帶來了更持久的續航時間。性能方面，戴爾燃7000 14英寸超燃版足以應對主流網路遊戲，播放 4K 高清視頻等更是不在話下。

使用 3DMark Cloud Gate 軟體進行測試，其最終圖形成績為6526，表現正常，諸如《英雄聯盟》這樣的主流網路遊戲也可超燃應對。

超燃升級 8GB 大容量內存

戴爾燃7000 14英寸超燃版升級至 8GB 超大內存容量，規格依然為強大的 DDR4 2133MHz，內存本身僅需 1.2V 電壓，更省電、發熱更小。2133MHz 的內存頻率能夠讓數據交換速度更快，進一步提升整機的使用體驗。當然最重要的是，8GB 的超大內存容量可以讓用戶同時運行更多程序，你可以在瀏覽網頁的同時看電影、聊 QQ、用 Photoshop 處理超大的文件，所有的這些戴爾燃7000 14英寸超燃版都可以輕鬆應對。

硬碟測試

本次戴爾燃7000 14英寸超燃版搭載了一塊來自閃迪的固態硬碟，容量為 256GB。性能方面使用 AS SSD 軟體進行測試，其讀取速度為480.16 MB/S，寫入速度為 198.12MB/S，隨機讀取以及4K的測試成績也相當出色。

續航測試

戴爾燃7000 14英寸超燃版配備了一塊容量為 42Wh 的鋰電池，通過播放優酷在線超清視頻的方式進行測試，播放過程中保持電源模式為平衡、屏幕亮度50%、音量20%、關閉鍵盤背光燈，保持WiFi網路連接。播放視頻前電量為98%，播放1小時視頻后電量剩餘88%，耗電15%，由此預估整機視頻播放時間約為7小時左右，適當降低使用強度也可以達到官方宣稱的10小時續航時間，表現已經非常不錯。

全文總結：