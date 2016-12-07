原標題：亞馬遜實體便利店推「免結賬」「免下車」

廣州日報訊 美國電商巨頭亞馬遜5日宣布，將在西雅圖開設首家便利店「亞馬遜Go」，該店的特色在於客戶可以免於排隊結賬的麻煩，實現「立取立走」。

如果市場對「亞馬遜Go」反映良好，亞馬遜計劃在全美國開張2000多家實體雜貨店，向傳統雜貨零售業發起挑戰。

便利店「免結賬」

為了讓顧客「立取立走」，亞馬遜利用計算機視覺、感測器和深度學習等高科技創造出「Just Walk Out」技術：感應器追蹤消費者從貨架上取下的商品，若消費者未將商品放回貨架，則系統默認將其加入購物車；在消費者離開商店時，系統將自動從他的亞馬遜賬戶收取費用，併發送收據。

亞馬遜公司表示，「亞馬遜Go」目前僅供亞馬遜員工使用，消費者要到2017年年初才能體驗「立取立走」。屆時，消費者只要下載「亞馬遜Go」的應用程序，就可以輕鬆完成購買行為。

除了牛奶、麵包等食品外，「亞馬遜Go」還向消費者提供速食的早中晚餐，部分速食視頻由店內廚師現場製作，部分由當地廚房或麵包房供應。

零售諮詢公司Conlumino總經理桑德斯認為「亞馬遜Go」的購物體驗是開創性的，他說：「結賬通道一直是商店購物體驗中效率最低的部分，省去這一流程，不但能夠節省大量人力成本，而且能使消費者對結賬更加滿意。」

「免下車」便利店

據悉，亞馬遜公司耗費4年才開發出這個系統。分析師娜塔莉·伯格說：「如果要從競爭中勝出，他們就需要為顧客創造夢幻的消費體驗，讓客戶免於結賬的麻煩只是第一步。」《華盛頓郵報》報導，如果市場對「亞馬遜Go」反映良好，亞馬遜計劃在全美國開張2000多家實體便利店，向傳統雜貨零售業發起挑戰。

知情人士說，「亞馬遜Go」只是這家在線零售巨頭計劃開張的三類實體食品商店中的一種，另外兩種商店規模均比「亞馬遜Go」大。在另一類商店中，顧客可以像逛傳統超市一樣瀏覽商品，不過貨架上的商品更多是給顧客參考。如果顧客要購買，就可以通過掃描在網路上下單，之後商品將通過物流運送到顧客家中。

亞馬遜還打算推出「免下車」實體零售店，來這裏的顧客無需在店內逛——他們只需提前在網上下單，就可以在車裡坐等訂購的食品自動送到車上。(靈犀）