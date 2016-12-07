原標題：沙特清潔工看黃金先遭嘲諷后獲贈金

廣州日報訊 沙烏地阿拉伯一名清潔工站在珠寶店外盯著櫥窗內的黃金飾品，這張普通的照片上傳到社交網路后卻遭到眾多網友圍觀嘲笑。不過，劇情近日出現反轉，一些同情清潔工的網友「人肉」出他的個人信息，並給他送去了大量名貴的禮物。

偶然成網路「笑柄」

據英國《每日郵報》報導，這名清潔工名叫納澤爾·卡里姆，來自孟加拉國，在沙烏地阿拉伯首都利雅得工作，月薪僅有700沙特里亞爾（約合人民幣1284元）。

近日，卡里姆被網友拍到站在珠寶店外盯著櫥窗內的金飾。網友隨後將照片上傳到社交網站Instagram，圖片標題是《他看起來好像發現了垃圾》。眾多網友的圍觀和嘲笑，讓卡里姆成為網路上的一時「笑柄」。

卡里姆的處境引起了網友卡坦尼的同情。卡坦尼決定藉助網友的力量，找出這名清潔工。

3小時后，卡坦尼鎖定卡里姆的位置。一位網友通過照片中商店櫥窗的反射圖像辨別出卡里姆的位置，繼而找到他工作的地方。

獲贈大量名貴禮物

卡里姆的身份和照片在推特上公開后，許多沙特網友向卡坦尼索要卡里姆的聯繫方式，以向卡里姆捐贈錢物。「有些網友向他捐贈黃金首飾，有些給他捐現金和回孟加拉的機票，還有人給他送蘋果和三星手機，」卡坦尼說，「一家水稻公司還提出向他捐贈大米。」

卡里姆的故事成為當地新聞頭條后，該珠寶店甚至邀請他到店裡，沙特體育頻道執行官達吉姆就拍到卡里姆在店裡挑選金飾。

65歲的卡里姆說，他很高興網友們送給他這麼多禮物。他表示當時並不知道有人在拍自己，後來才發現照片在網路上傳開了。「我當時正在做清潔，剛好走到黃金店櫥窗前，就多看了幾眼。」他說。

卡坦尼感謝網友們向卡里姆伸出援手。「網友們的善意和慷慨令人難忘，」卡坦尼說，「社交網路把我們聯繫在一起，我希望我們能夠團結起來一起幫助有需要的人。」（靈犀）