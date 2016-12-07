原標題：「閨蜜門」聽證會召開韓九財團「大佬」到場

「親信干政門」持續發酵，這場席捲韓國的風暴已從政界蔓延至企業界。

12月6日，「親信干政門」首輪聽證會在韓國國會召開，韓國九大企業掌門人悉數到場。路透社在報導中將這一聽證會稱為「史無前例」。

新華社電 韓國9個大企業集團的掌門人6日一起出席國會有關總統朴槿惠「閨蜜門」調查的聽證會，韓國媒體進行了電視直播。路透社在報導中將這一聽證會稱為「史無前例」。

韓國國會特別調查委員會當天將九大企業高層傳召至國會，以查明這些企業是否牽涉到閨蜜干政事件中。根據檢方調查，崔順實被指成立兩家非營利性質的基金會，利用與朴槿惠的關係促使多家大企業「慷慨解囊」，捐款約800億韓元（約合4.7億元人民幣）。

韓國總統朴槿惠曾於去年7月24日邀請多名大企業高層到青瓦台共進午餐，隨後又與三星、現代汽車、LG、樂天等7家大企業的總裁進行了單獨面談。輿論認為，朴槿惠當時很可能開口要求財界人士為Mir財團、K體育財團的成立提供幫助。

對此，多名企業高層在6日的聽證會上給予回應，稱「企業難以拒絕總統府提出的要求」、「企業只能按政府政策行事」。但均否認向Mir財團和K體育財團出資是為獲取利益。

當天，議員們大多將矛頭對準了坐在正中間的三星電子副會長、三星集團現任會長李健熙的獨子李在鎔。在聽證會上接受質詢的三星電子副會長李在鎔面對眾多提問，李在鎔一口咬定不知情，或者答非所問，引發了在場議員的不滿。

對於李在鎔一連串的「不知道」、「不記得」，共同民主黨議員朴映宣指責稱，「應該讓比你記憶力更好、懂得更多的人來經營三星」。李在鎔則回應道：「如果有比我優秀的人，我將隨時讓出經營權。」（綜合）

相關動態

「非朴派」執意彈劾

朴槿惠或最後一搏

新華社電 韓國執政黨新國家黨內的「非朴派」議員陣營6日說，他們已經為彈劾總統朴槿惠做好準備工作，強調先前所議「朴槿惠明年4月自願卸任總統」的選項不復存在。

消息人士透露，韓國國會定於9日表決總統彈劾案之際，朴槿惠很可能會在6日或7日發表第四次「對國民講話」，這將被視為朴槿惠為避免被彈劾而出的最後一招勝負手。

執意推進彈劾

隨著「非朴派」陣營6日最新表態，執政黨內部「非朴派」與「挺朴派」圍繞朴槿惠下台程序的分歧再次凸顯。

本月初，執政黨內兩大陣營曾商定，朴槿惠應在明年4月離開青瓦台、明年6月舉行總統選舉。然而，「非朴派」陣營隨後改變立場，表示將與在野黨陣營聯手推動彈劾總統。

「非朴派」議員黃永哲說：「經過討論，我們得出結論：國民無法接受朴槿惠明年4月自願辭職的方案。儘管朴槿惠已經作出表態，彈劾仍不可避免。」上周，朴槿惠曾表示，各政黨就她的去留問題達成一致后，她將遵守相關決定。

繼續爭取票數

國會定於9日表決總統彈劾案。若要在國會通過彈劾決議，所需法定人數為全部300個議席中的三分之二，而眼下約有172名在野黨和無黨派議員讚成彈劾，意味著還需要至少28名執政黨議員的支持才能推進彈劾事宜。

執政黨內「非朴派」陣營表示，目前已有至少40名執政黨議員讚成彈劾。但是一些分析人士提醒，這並非精確統計，變數仍存。在野黨陣營5日說，他們將集中精力爭取足夠票數來通過彈劾決議。最大在野黨共同民主黨黨首秋美愛當天透露，一些議員認為，如果國會未能通過總統彈劾案，應該解散國會。

圍繞彈劾案表決一事，執政黨方面表示，允許該黨議員9日摒棄黨派歸屬立場，自由投票。

總統或將表態

消息人士透露，隨著國會表決彈劾案的日期逼近，朴槿惠本周很可能會發表第四次「對國民講話」，或許還會宣布確切的辭職日期。執政黨陣營內一名不願公開姓名的官員6日告訴韓聯社記者：「據我預計，總統將不遲於明天（7日）發表第四次講話，因為她已別無選擇。」

總統府秘書室室長韓光玉說，斟酌總統卸任時間需要徵求眾人意見，依據憲政秩序和平穩移交政權也是總統的責任，總統為此深思熟慮而稍有耽擱，但很快會就卸任時間作出決定。（楊舒怡）韓九大財團

企業掌門人

參加聽證會的九位韓企「大佬」分別為：

三星電子副會長李在鎔；

樂天集團會長辛東彬；

現代汽車會長鄭夢九；

LG集團會長具本茂；

CJ集團會長孫京植；

SK集團會長崔泰源；

韓華集團會長金昇淵；

GS集團會長許昌秀；

韓進集團會長趙亮鎬。

據統計，這九家企業去年銷售額總和占韓國國民生產總值（GDP）的58%，足足撐起韓國經濟的「半壁江山」。