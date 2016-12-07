原標題：互聯網四巨頭聯手遏制極端主義傳播

廣州日報訊 近日，美國視頻分享網站「優兔」、社交網站「推特」和「臉譜」以及微軟公司攜手合作，計劃創建一個資料庫。該資料庫將存儲暴力和極端主義的圖像和視頻，用以比對和過濾用戶上傳的內容，從而制止這樣的圖片或視頻在其網站上傳播。這些公司將這個資料庫比作極端影像的「指紋庫」。

推特公司的發言人說：「在我們提供給客戶的服務中，不許有煽動恐怖主義的內容存在。」他表示，該倡議是針對那些「最極端和臭名昭著」的影像。資料庫里的素材將以數據快照的形式存在，這也是行業內用以標註每個獨特文件的標準方式。

只要圖像或視頻被掛上「極端」的標籤，四家高科技公司可馬上在各自的網站和服務中禁止或抹去相關影像。推特公司聲明，如果誰認為自己發佈的內容被錯誤地標註為極端影像，也可以提出申訴。

聲明稱，該合作項目讓各公司更高效地移除違規內容。據悉，資料庫未來也會對其他公司開放。

有意思的是，歐委會剛敦促美科技公司對仇恨言論採取更迅速的行動，四家高科技公司就宣布了這項計劃。歐盟司法委員Vera Jourova說，6個月前，這些公司曾承諾收到仇恨和種族主義言論報告的24小時內立即作出反應。但到目前為止，這些公司並未兌現承諾。她表示，歐盟正在考慮立法，規定在服務提供商（高科技公司）未能迅速反應的情況下直接介入。(思珈）