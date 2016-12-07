馬里中部一監獄遭武裝分子襲擊 93名犯人越獄北京新浪網 (2016-12-07 02:27)
新華社達喀爾12月6日電（記者邢建橋）巴馬科消息：據馬里安全部門6日消息，馬里中部紐諾市一所監獄當天凌晨遭不明身份武裝分子襲擊，造成2名警衛受傷，約93名犯人越獄。
馬里司法部一名消息人士確認，此次襲擊共造成2名警衛受傷，93名犯人越獄。
紐諾市一私人電台人員說，多名武裝分子6日凌晨2時左右對該監獄發動襲擊，並釋放了所有囚犯，有2名警衛在襲擊中受輕傷。
目前沒有任何組織宣稱製造了此次襲擊事件。
11月7日，武裝分子襲擊了馬里中部巴南巴市一所監獄，造成21名犯人越獄。（完）
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