新華社達喀爾12月6日電（記者邢建橋）巴馬科消息：據馬里安全部門6日消息，馬里中部紐諾市一所監獄當天凌晨遭不明身份武裝分子襲擊，造成2名警衛受傷，約93名犯人越獄。

馬里司法部一名消息人士確認，此次襲擊共造成2名警衛受傷，93名犯人越獄。

紐諾市一私人電台人員說，多名武裝分子6日凌晨2時左右對該監獄發動襲擊，並釋放了所有囚犯，有2名警衛在襲擊中受輕傷。

目前沒有任何組織宣稱製造了此次襲擊事件。

11月7日，武裝分子襲擊了馬里中部巴南巴市一所監獄，造成21名犯人越獄。（完）