原標題：朴槿惠同意4月辭職

為了國家和國民，我已做好冷靜、淡然離開的思想準備

稱如彈劾動議案通過將全盤接受 本周表態具體日期

韓國總統朴槿惠6日表示，如果國會通過彈劾動議案，她將接受執政黨新國家黨提出的方案，於明年4月卸任。韓國國會定於9日表決總統彈劾案，目前已有至少40名執政黨議員讚成彈劾。朴槿惠本周很可能會發表第四次「對國民講話」，或許還會宣布確切的辭職日期。

國政混亂深感責任重大

據韓聯社報導，朴槿惠當日下午在青瓦台與新國家黨代表李貞鉉、院內代表鄭鎮碩進行了約55分鐘的面談。鄭鎮碩在會談之後的議員會議上轉達了面談內容。他說，朴槿惠表示對因「親信干政」等事件導致的國政混亂深感責任重大，如果國會通過彈劾動議案，她將靜觀憲法裁判所的裁決過程，「為了國家和國民，已做好冷靜、淡然離開的思想準備。」

當天，朴槿惠還聽取了李貞鉉和鄭鎮碩關於9日國會彈劾表決將以自由投票方式進行等相關說明，並點頭表示接受。朴槿惠說，「如彈劾動議案通過，（我）將接受，盡全力做可以做的一切事情」，希望新國家黨能夠顧及她的想法予以協助。

此外，針對此前新國家黨提出的「總統4月卸任、6月舉行大選」的方案，朴槿惠在當天的面談中表示該方案是為了國家、穩定政局而制定的，將原封不動地接受。有分析稱，朴槿惠上述言論表明，即使彈劾動議案通過，直到憲法裁判所審理完成，她不會主動辭職。

隨著「親信干政」事件在韓國不斷發酵，朝野及民眾的反對聲浪不斷高漲。與此同時，在野黨陣營也計劃推動國會9日就總統彈劾動議案進行表決。

在野黨爭取票數力推彈劾

關於韓國國會9日將進行表決的總統彈劾案，若要在國會通過彈劾決議，所需法定人數為全部300個議席中的三分之二，而眼下約有172名在野黨和無黨派議員讚成彈劾，意味著還需要至少28名執政黨議員的支持才能推進彈劾事宜。

執政黨內「非朴派」陣營表示，目前已有至少40名執政黨議員讚成彈劾。但是一些分析人士提醒，這並非精確統計，變數仍存。

在野黨陣營5日說，他們將集中精力爭取足夠票數來通過彈劾決議。最大在野黨共同民主黨黨首秋美愛當天透露，一些議員認為，如果國會未能通過總統彈劾案，應該解散國會。

按照秋美愛的說法，韓國民眾的呼聲是彈劾總統、朴槿惠立即下台，因此共同民主黨不會考慮朴槿惠明年4月自願辭職的選項。「我們呼籲新國家黨議員加入推動彈劾總統的努力，尊重民眾的呼聲和自己的良心，」秋美愛說。

第二大在野黨國民之黨領袖朴智元認為，即使朴槿惠同意明年4月下台，國會仍應推進彈劾案。「燭光集會所反映出來的公眾憤怒，無法允許總統重返國政。我們唯一的選擇就是彈劾總統，」朴智元說。

圍繞彈劾案表決一事，執政黨方面表示，允許該黨議員9日摒棄黨派歸屬立場，自由投票。

本周或發表第四次講話

消息人士透露，隨著國會表決彈劾案的日期逼近，朴槿惠本周很可能會發表第四次「對國民講話」，或許還會宣布確切的辭職日期。

執政黨陣營內一名不願公開姓名的官員6日告訴韓聯社記者：「據我預計，總統將不遲於明天（7日）發表第四次講話，因為她已別無選擇。」

總統府秘書室室長韓光玉5日出席國會「閨蜜門」國政調查機構彙報時說，斟酌總統卸任時間需要徵求眾人意見，依據憲政秩序和平穩移交政權也是總統的責任，總統為此深思熟慮而稍有耽擱，但很快會就卸任時間作出決定。

不少分析人士認為，如果朴槿惠不在第四次「對國民講話」中拿出明確的下台時間表、宣布無條件下台，反而可能進一步激怒公眾。據新華社