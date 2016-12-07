原標題：脫歐方案梅姨捂不住

40名議員敦促公開方案細節

英國國內眼下要求首相特雷莎·梅向公眾詳述「脫歐」方案的呼聲日漸增高。約40名保守黨議員欲支持反對黨工黨提出的一項議案，要求特雷莎·梅承諾公佈英政府的「脫歐」方案細節。與此同時，特雷莎·梅還受到來自英國企業家關於加快「脫歐」進程的敦促。

方案須公開

這項議案由工黨領袖傑里米·科爾賓等人提出，定於7日在英國議會下院進行討論和投票。

前保守黨官員安娜·蘇布賴說，身為「留歐」派，自己無法支持「看不到的東西」，更何況是她先前反對的事情。

「這些（『脫歐』方案）至關重要，其重要性甚至超過黨派政治，」蘇布賴說，眼下約有40名保守黨議員考慮支持工黨的這項提議。

目前，英國國內要求特蕾莎·梅向公眾詳述「脫歐」方案的壓力日漸增高，而特雷莎·梅擔心提前泄露立場會不利於後續與歐盟方面的「脫歐」談判，因此遲遲不肯透露詳細的立場和方案。

「工黨尊重英國民眾做出的『脫歐』決定，支持啟動《里斯本條約》第50條，」工黨一名發言人說，「但政府必須公開有關脫歐事務的談判細節，接受議會的審查。」

「脫歐」要趁早

除了面對有關公開「脫歐」方案的壓力，特雷莎·梅還受到來自英國企業家的敦促。

按《每日郵報》的說法，約200名英國企業領導人5日致信特雷莎·梅，敦促政府遵守「脫歐」時間表，在明年3月底之前啟動《里斯本條約》第50條。

「我們當中既有『留歐』派，也有『脫歐』派……但我們尊重大多數英國民眾做出的決定，」信中寫道，「我們認為，啟動《里斯本條約》第50條不能晚於2017年3月31日，且最好更早啟動。這樣一來，英國才能順利進行『脫歐』，商人和投資者才能據此做出相應計劃。」

按照歐盟的英國「脫歐」事務談判團隊設想，歐盟與英國最遲於2018年秋季擬定一份「脫歐」草案，2019年4月完成脫歐程序。

劉曦（新華社專特稿）