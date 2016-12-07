原標題：訪珍珠港安倍要留名

將成為首位任期內到訪的首相

日本首相安倍晉三5日說，本月26日至27日訪問美國夏威夷州期間，他將與美國總統貝拉克·奧巴馬一同前往美國海軍基地珍珠港，悼念在日軍偷襲中死去的美國官兵。如果成行，他將成為1941年日軍偷襲珍珠港以來，首位在任期間到訪珍珠港的日本領導人。

為了告慰死者

安倍當天在位於東京的首相官邸向記者公佈了他的這一行程計劃。兩天后的12月7日，正是珍珠港事件75周年紀念日。

安倍說，他此行是「為了告慰死者」，並「展示未來不再重蹈戰爭悲劇覆轍的決心」。他還將與明年1月卸任的奧巴馬共同出席一場「最後的峰會」，向外界「傳遞日美和解的信息」。

白宮方面消息說，奧巴馬和安倍27日將在夏威夷州首府檀香山共同出席一個會議，他們還將共同訪問填海修建在軍艦殘骸上方的「亞利桑那」號紀念館。白宮說，兩位領導人對戰爭遺址的訪問，「展示出和解的力量，兩國已從敵人變為最親密的盟友」。

今年5月27日，奧巴馬在爭議聲中訪問日本廣島，成為首位訪問廣島的在職美國總統。2008年，日本眾議院議長河野洋平訪問珍珠港，是迄今訪問珍珠港的最高級別日本官員。2009年，日本明仁天皇夫婦到埋葬美軍官兵遺體的美國太平洋國家紀念公墓敬獻花圈，但沒前往戰爭遺址。

鞏固日美同盟

有政治分析家認為，安倍突然宣布訪問珍珠港，目的在於趕在新一屆美國政府成立前鞏固日美同盟。而他不太可能在到訪期間「痛快地」對日本的戰爭罪行作出道歉。

美國天普大學日本校區亞洲研究部主任傑弗里·金斯頓說，安倍會參照奧巴馬在廣島的言行，他可能會表現出悔過之情，但是「不會走到道歉那麼遠」。

奧巴馬5月在廣島向慰靈碑獻花圈后發表演講時，重申希望核武器從世界上消失，但並未對美國投下原子彈的行為致歉。

金斯頓說，安倍的「如意算盤」是：既在歷史上留下一筆，也為今後正式與美國當選總統唐納德·特朗普打交道前，掃清兩國關係中一個巨大障礙。

1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港，摧毀、重創多艘美國軍艦和上百架飛機，導致美方2400多人死亡。美國次日對日宣戰，第二次世界大戰的太平洋戰爭就此拉開帷幕。郭倩（新華社專特稿）