新華社馬尼拉12月6日電（記者董成文）菲律賓總統發言人埃內斯托·阿貝拉6日表示，作為政府內閣成員的高等教育委員會主席帕特里夏·利庫阿南沒有主動辭職，杜特爾特總統從本月5日起禁止其參加內閣會議。

阿貝拉在6日舉行的新聞發佈會上說，儘管利庫阿南任期未盡，但今年8月總統已向政府各部門發出通函，要求一部分由前總統阿基諾任命的閣員主動辭職，至今未收到利庫阿南的辭職信。由於存在「不可調和的分歧」，總統禁止其再出席內閣會議。

利庫阿南5日向媒體表示，她4日收到內閣部長的手機簡訊，轉述了杜特爾特總統自12月5日以後禁止她出席內閣會議的指令。她表示，會遵照總統要求不再出席內閣會議，但會繼續在高等教育委員會工作，不會辭去內閣職位。

利庫阿南2010年7月被菲前總統阿基諾任命為高教委主席，任期4年。2014年再次被阿基諾任命，第二任期至2018年結束。

這也是杜特爾特近期第二次禁止內閣成員參加內閣會議。此前，副總統萊妮·羅布雷多也收到了禁止出席內閣會議的簡訊通知。她隨後宣布辭去兼任的「住房與城市發展協調委員會主席」這一內閣職位，但表示不會辭去副總統一職。

羅布雷多和杜特爾特分屬不同政黨。據當地媒體報導，自杜特爾特執政以來，副總統多次公開在媒體上就掃毒、恢復死刑、前總統馬科斯安葬等問題上發表與杜特爾特相反的意見。

阿貝拉在6日的新聞發佈會上向媒體解釋說，讓利庫阿南這樣的前總統任命官員辭職，是為了能讓現任總統選擇他屬意的人選入閣，從而避免前政府的腐敗繼續。

今年6月杜特爾特上任菲新總統后，表示要清除政府中存在的嚴重腐敗問題。在今年8月下發的通函中，他要求部分前政府時期官員在7天內主動辭職，因為這些政府部門腐敗問題嚴重。但此後該命令並沒有被強制執行。（完）