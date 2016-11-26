記者鄭永德／台南報導

73歲慈濟台南志工陳喜久，出生公務員世家，是父母的掌上明珠，卻因愛錯情人嫁錯郎，丈夫好賭跑路，獨力撫養一雙子女，背負龐大賭債，面對黑道三天兩頭登門討債，加上兒子罹癌往生，沉重壓力導致長年頭痛，每日靠吃止痛藥止痛，直到有天昏倒送醫發現罹患腦膿瘍。陳喜久在命運低潮時遇到慈濟志工，不僅改變她的人生觀，也讓自己跟女兒投身志工，用造福惜福的心意與行動，關懷貧病家庭。

陳喜久父親在日據時代台南州廳服務，母親是國小老師，她是父母的掌上明珠。陳喜久市立女中畢業後，在父親友人介紹下，到台電會計部門擔任文書工作。後來被編配進入文化工作隊，到鄉下宣導鼓勵用電，就在文化工作隊中，認識了丈夫。

陳喜久說，丈夫是有音樂才華的人，會吹喇叭、薩克斯風，因而被吸引，兩人越走越近。但同事提醒她，先生很愛賭博，天真的她以為可以改變對方不良嗜好，人人稱羨的人生勝利組，因為嫁給好賭之徒，命運急轉直下。

結婚第三天，先生開始賭博，陳喜久發現手環、項鍊等貴重物品通通不見，才驚覺自己沒辦法改變丈夫。在外欠下大筆賭債的丈夫，因黑道上門討債揚言殺人，拋棄妻兒一人逃到台北藏匿。

娘家爸媽幫忙帶兩個孩子，陳喜久白天上班，晚上照顧小孩，在公司起會，解決丈夫留下的負債，父母最後出手處理債務。得知賭債還清後的夫婿跑回家繼續賭博，相同的事件發生幾次，陳喜久壓力大到兩度離家企圖輕生，但想到孩子還小，決定面對現實並且放棄丈夫。1996年在旅行業工作的兒子因癌症往生，喪子之痛加上種種壓力，讓她每天頭痛，必須靠止痛藥止痛。

2001年時，她因為頭痛倒了下去，被送到奇美醫院發現腦部罹患腦膿瘍，醫生擔心危及生命，立即安排開刀手術。這場病，讓陳喜久遇到生命中的貴人─看護陳秀惠。陳秀惠鼓勵陳喜久多看大愛台，讓她發現原來世間有各種苦；她參與個案訪視，回家後再請女兒蘇怜如幫忙打字建檔，母女共同參與慈濟活動，最後都授證成為慈濟委員。

陳喜久每天為家人準備早餐，照顧高齡92歲臥病的母親翻身、按摩、餵食、餵藥及擦臉等，女兒和孫女有空也會分攤協助，祖孫三代假日一同參與志工行列。