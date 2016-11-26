記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局南門派出所105年11月18日17時許警員蘇良羽、王嘉永擔服值班勤務之際，受理一位賴姓高職學生將公車亭拾得的手提包拿來派出所報案，警員在清點內容物時，一看手提包裡面有錢包裝新臺幣數千元、證件、平板電腦及行動電源等財物，當時剛好是上、下學尖峰時間，研判係學生放學搭乘公車不慎遺失於公車亭，心想失主一定心急如焚，所幸錢包內有高職學生證聯絡電話，立即連絡該名學生來所領回，而學生到達派出所時，看見自己遺失手提包時也感動流淚，破涕為笑地不斷向警方道謝。

警方說，拾得人係嘉義某高職學生，原本只是放學到公車亭等公車，而在座椅休息時，發現有一只手提包放在另一邊座椅上，於是在公車亭呼叫尋找，但始終找不到失主，秉著「拾金不昧」的精神，立即將手提包送來派出所。所幸錢包內有張姓高職學生證聯絡電話，便馬上聯繫上失主張姓學生到派出所領回遺失物品。不久後張姓學生氣喘吁吁的來到了派出所，看到自己遺失的手提包，一時感動到哭了出來，確認自己的物品及錢財無訛後，才破涕為笑，露出笑容向員警頻頻道謝。

嘉義市政府警察局第二分局長方世君表示，學生上下學多仰賴交通運輸工具，人口流動量大，常有陌生人魚目混珠混入人群，利用壅塞時貼身竊取財物，民眾可以將後背包改到前背，隨身物品隨時注意，勿使歹徒有機可趁。再者，若發現遺失物，應將遺失物送至派出所或是報警處理，勿起歹心侵佔他人財物，以免觸法。