記者李梅金／台中報導

為事先預防職災發生，台中市政府勞工局邀集台中4大勞動檢查機構及2個營造業民間組織團體，共同簽署宣示書，推動「營造業高風險期間聯合降災計畫」，約定將聯合致力職場工作環境改善、加強人員安全衛生教育訓練，以降低施工風險為目標，保障勞工、民眾的健康和安全。

共同簽署宣示書的單位包括市府勞工局、勞動部職業安全衛生署、科技部中部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處，及營造業中區勞工安全衛生促進會、中華民國營造業安全衛生協會。

勞工局長黃荷婷表示，統計資料顯示，汛期後至農曆過年是營造業趕工的高峰期，且進入冬季後，台灣將受到東北季風影響，經常伴隨瞬間大雨及強陣風，造成鷹架遭強風吹倒的意外。透過勞動檢查機構及營造業民間組織團體，共同推動「營造業高風險期間聯合降災計畫」，除了強化勞動檢查、宣導、輔導措施外，也讓成員間互相進行工地觀摩，並提供改善建議，提升自主安全、衛生管理及危害辨識能力，以防止職業災害發生。

勞工局長黃荷婷指出，營造業職業災害中以施工架為媒介物所造成的比率最高，尤其又以內外側未設置交叉拉桿及下拉桿違反情形最嚴重，易造成人員墜落的危險；其次為未與結構物妥實連接或未使用插銷連接固定，使施工架承載力大幅降低，造成倒塌危害。勞工局將加強檢查各高風險工地，要求各營造工地應有專任工程人員檢核施工架設計強度，落實按圖施工及工安管理措施，以保障勞工及民眾生命健康、安全。