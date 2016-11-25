【大成報－記者吳富正／2016.11.25.台北報導】11月4日甫生效之巴黎氣候協定已有超過全世界72國加入，各國需明訂碳排放減排目標，及已開發國家每年將注資1000億美元投入促進開發中國家推動環境與氣候保護。地球暖化、自然保護、資源永續已是主流經濟價值不可或缺的發展因素之一。臺北市政府為兼顧環境永續與經濟發展共創雙贏，亦將綠色產業列為重點發展產業進行推動與輔導，期盼打造出城市綠色經濟新焦點。臺北市政府產業發展局自102年起辦理「臺北市綠色產業推動計畫」，輔導廠商在產品設計、包裝、服務流程或商業空間中導入綠色環保概念，生產或銷售符合綠色規範之產品或服務。105年度將於11/25至11/27在信義香堤大道南段舉辦「成果展示暨記者發表會」，本次活動以「城市綠動─快閃行動」為主軸，將回收貨櫃重新改裝為綠色品牌「快閃店」，傳遞綠色企業產品、空間與包裝之落實成效，吸引更多企業投入。本年度以「綠色創意思維」為輔導主軸，受輔導企業包含豪倫科技股份有限公司、唯豐肉鬆食品有限公司、好食機農食整合有限公司、康揚股份有限公司與一之鄉股份有限公司等5家優質企業。在產品設計輔導方面，豪倫科技利用台啤竹南酒廠所提供的菸酒事業廢棄物―啤酒麥粕與高分子材料混練與押出，成功開發出國內第一片含有啤酒麥粕廢棄物的環保複合塑木。除可降低製造成本10%以上，也可減少碳排放量與廢棄物汙染，創造減量 “3R”高價值循環經濟。在商業空間設計上，唯豐肉鬆食品在新北投文創天地的新營業據點，就地取材臺灣竹與北投植物營造綠色空間，不僅可有效達到減碳之功能，也提供了消費者嶄新的綠色消費體驗。另外，好食機農食整合公司更是強調從產地到餐桌，完整的從品牌故事、食材原料、生產流程到包裝行銷都要落實安全、健康與環保的理念。本次活動已超過1841人次參與線上票選優質綠色企業，另於現場宣導綠色概念行動中，贈送行政院農委會林務局所提供之150株桂花樹苗，順利傳遞綠色消費觀念與促進後續綠化行動。本次活動特別於現場設置大型QRcode看板，串連遍佈於城市中的綠色店舖，提供民眾現場掃描認識，或完成無紙化的綠色消費行動；在市民心中埋入綠色希望種子，以支持綠色商品鼓勵企業綠色創新成果，給臺北市民一個美好的綠色未來想像。(臺北市政府產業發展局廣告)